الكلاب أفضل من الأطفال.. تصرف مستفز من عريس في حفل زفافه

أقدم عريس على تصرف مستفز وغريب من نوعه إلى حد كبير عندما فضل حضور كلاب الضيوف إلى حفل زفافه عوضًا عن الأطفال بما في ذلك ابن أخيه.

وتساءلت سيدة بريطانية عبر أحد الجروبات الشهيرة على موقع «فيسبوك» عما إذا كانت محقة في غضبها من صهرها بسبب دعوة زواجه التي منعت حضور الأطفال لحفل الزفاف، بمن فيهم طفلها الصغير.

ولم تكن العلاقة ودية بين السيدة وأهل زوجها لبضع سنوات، لكن بعد ولادة طفلها وحفيدهم الأول بدا أن كل شيء طبيعيًا، لكن الأم غضبت أخيراً عندما علمت باستبعاد صغيرها من دعوة الزواج.

دهشة وذهول

وكتبت السيدة وفقًا لموقع «بيرمنجهام لايف»: «شعرنا بالدهشة من قراره، فقد كانوا يعلمون أن ابننا سيكون بعمر 7 أشهر بحلول موعد الزفاف في ديسمبر، وبالتالي يصعب علينا الابتعاد عنه لثلاثة أيام، حيث يُعقد زفافهم في الساحل الجنوبي بينما نعيش في ميدلاندز».

وأشارت إلى أن زوجها كتب لشقيقه أن ابنه سيكون صغيراً بحيث لا يمكن تركه لثلاثة أيام، كما أنه يحتاج للرضاعة، لكن العريس أكد أن الأطفال غير مدعوين للحفل، بمن فيهم ابن أخيه.

وأكدت السيدة البريطانية: «القول إننا مذهولون لا يكفي لوصف حالنا، فهو يرحب بالكلاب ويرفض حضور ابن أخيه، ليس لدينا سوى خيارين إما رفض حضور الحفل، أو محاولة التحدث مع والدي زوجها».

تشجيع بالرفض

وتلقت الأم بعض التعاطف مع مستخدمي الإنترنت، بينما اعتبر كثيرون أن يوم الزفاف هو اليوم الخاص بالعروسين ويحق له ما تحديد ما يريدانه بشأن الضيوف.

وكتب أحد الأشخاص لها: «إنه حفل زفافهما ويحق لهما رفض حضور الأطفال»، بينما جاء في تعليق آخر أن تحديد تفاصيل حفل الزفاف متروكة بالكامل للزوجين، كما يحق للأم وزوجها تحديد موقفهما من الحضور أو عدمه.