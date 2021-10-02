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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اللي باعنا خسر دلعنا.. تعليق مثير من "قفشة" بعد استبعاده من قائمة المنتخب

ثنائي الأهلي قفشة
ثنائي الأهلي قفشة ومحمد شريف

سادت حالة من الجدل بين عشاق الساحرة المستديرة ،بعد قرار الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة  كارلوس كيروش باستبعاد ثنائي النادي الأهلي “محمد مجدي قفشة ومحمد شريف” من قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم.

 

رد محمد مجدي قفشة على استبعاده من قائمة المنتخب 

 

وفي أول رد له على قرار استبعاده من قائمة المنتخب، حرص محمد مجدي قفشة لاعب النادي الأهلي  على نشر صورة تجمعه بمحمد شريف على موقع تداول الصور “إنستجرام”، معلقا عليها بأغنية مشهورة للفنان راغب علامة تحمل اسم: “اللي باعنا خسر دلعنا”.

 

 

قائمة المنتخب الوطني

 

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق الذي ينطلق غدًا استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم.

 

وتضم القائمة  كل من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي. الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.
 

 كيروش يقرر استبعاد 10 لاعبين 
 

استبعد كارلوس كيروش 10 لاعبين من قائمة المنتخب الوطني على هامش الاستعداد لمواجهة ليبيا .

وقرركارلوس كيروش استبعاد محمد شريف ومحمد مجدي قفشة من القائمة انضمام أحمد فتحي إلي القائمة.

 

وجاءت قائمة المستبعدين كالتالي:"علي جبر - أحمد توفيق - محمد مجدي قفشة - أحمد ياسر ريان - مصطفي فتحي - محمد شريف - أحمد سمير - مهند لاشين- سام مرسي - كريم حافظ.

 

المنتخب الوطني محمد مجدي قفشة محمد الشناوي مجدي قفشة كارلوس كيروش

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