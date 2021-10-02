حياتي.. خالد سليم يخطف الأنظار مع زوجته في أحدث ظهور.. شاهد

خطف الفنان خالد سليم انظار متابعيه، في أحدث ظهور له برفقة زوجته، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.



وظهر خالد سليم في الصورة باطلالة كلاسيك أنيقة مع زوجته خيرية هشام في احدث ظهور لهما وعلق قائلا "ليلة أمس مع حياتي" مما آثار إعجاب متابعيها.

ويشارك خالد سليم حاليا في تصوير فيلم "في القلب" للنجمة نسرين طافش، ومن المقرر طرح الفيلم ،بدور العرض في موسم رأس السنة الجديدة.

يذكر أن فيلم "في القلب" بطولة خالد سليم نسرين طافش محمد عز، وتوني ماهر، ونخبة من ألمع النجوم، ومن قصة إسحاق إبراهيم، معالجة درامية وسيناريو وحوار محمد حسين الماظ، والدكتور عادل مرسي، ومدير التصوير محمد عز العرب، وإنتاج الريماس للإنتاج الفني والسينمائي، وإخراج مرقس عادل.