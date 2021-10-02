إنتر يفوز على ساسولو 2-1 في الدوري الإيطالي

فاز فريق إنتر على ساسولو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما بالجولة السابعة لبطولة الدوري الإيطالي.

افتتح دومينيكو بيراردي التسجيل لـ ساسولو في الدقيقة 22 من ركلة جزاء، لكن البوسني إيدين دجيكو عادل النتيجة لـ إنتر في الدقيقة 58.

ونجح لاوتارو مارتينيز في تسجيل هدف الانتصار لـ إنتر في الدقيقة 78 من ركلة جزاء مهديًا فريقه نقاط المباراة الثلاث.

وألغت تقنية الفيديو هدفًا لـ إنتر عن طريق دجيكو في الدقيقة 82 بداعي التسلل.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد إنتر للنقطة 17 في المركز الثاني، فيما توقف رصيد ساسولو عند 7 نقاط في المركز الثالث عشر.

تشكيل إنتر

وضم تشكيل إنتر كل من:

في حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: ميلان سكرينيار - ستيفان دي فريج - أليساندرو باستوني.

خط الوسط: دينزل دومفريس - نيكولو باريلا - مارسيلو بروزوفيتش - هاكان تشالهانجلو - إيفان بيريسيتش.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - أندريه كوريا.