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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بـ تعليق قوي .. حسام عاشور يكشف حقيقة اعتزاله

حسام عاشور
حسام عاشور

كشف حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري حقيقة اعتزاله.


ونفي حسام عاشور في تصريحات خاصة لصدى البلد كافة ما يتردد حول اعتزاله قائلا:" عار تماما من الصحة"


وأكد حسام عاشور أنه يواصل التأهيل من أجل العودة لصفوف الفريق من جديد.

 

حسام عاشور يكشف موعد عودته للملاعب من جديد

أكد حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري انه يواصل تنفيذ البرنامج التأهيلي للعودة إلي التدريبات الجماعية استعدادا للموسم الجديد.

 

وأضاف حسام عاشور في تصريحات خاصة لـ صدي البلد انه يواصل التأهيل منذ مايقرب من شهرين عقب تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الموسم الماضي.

 

وأوضح حسام عاشور انه سيعود الي خوض المباريات من جديد بداية من العام المقبل.

 

وتابع حسام عاشور: “لن اتمكن من خوض المباريات مع الفريق في انطلاقة الموسم ولكن سأعود من العام المقبل عقب انتهاء البرنامجي التأهيلي.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تحت قياده حسام حسن المدير الفني للفريق لخوض بطولة الدوري المصري لعام ٢٠٢١ - ٢٠٢٢.

 

ونجح مسئولو الاتحاد السكندري في ابرام العديد من الصفقات وتوفير متطلبات الجهاز الفني للمنافسة علي البطولات وإسعاد جماهير زعيم الثغز.

 

ويواصل حسام عاشور لاعب وسط الاتحاد السكندري التأهيل للعودة إلى التدريبات، استعدادًا للموسم الجديد، بعد عملية الرباط الصليبي.

 

ويعود حسام عاشور لتدريبات الفريق السكندري بعد شهرين، وذلك بعد تنفيذه برنامج التأهيل الذي وضعه له الأطباء بعد جراحة الصليبي

حسام عاشور الاتحاد السكندري الدوري المصري نادي الاتحاد السكندري

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