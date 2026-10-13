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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ماذا يحدث في مياه البحر بالإسكندرية؟ ظهور الصخور والرمال بعد تراجع المياه في عدة مناطق ساحلية| ما السبب؟

انحسار مياه البحر في الإسكندرية
انحسار مياه البحر في الإسكندرية
أحمد بسيوني

شهدت مناطق متفرقة على ساحل البحر المتوسط بمحافظة الإسكندرية تراجعًا ملحوظًا في مستوى مياه البحر، خاصة في مناطق المنشية والرمل والسلسلة، ما أدى إلى ظهور أجزاء من الصخور والرمال أمام الكورنيش، في مشهد أثار انتباه المواطنين وتساؤلاتهم حول أسباب هذا التغير في حركة المياه.

وتزامن ظاهرة انحسار مياه البحر مع ترقب تطورات الحالة البحرية خلال الأيام المقبلة، وسط توضيحات من المتخصصين بشأن طبيعة الظاهرة والعوامل الجوية والبحرية المرتبطة بها.

تذبذب مياه البحر وراء الظاهرة

وأكد المعهد القومي لعلوم البحار أن انحسار المياه يرجع إلى تذبذب مستوى مياه البحر بالإسكندرية، موضحًا أن حركة المياه تتغير من وقت لآخر، وهو ما قد يؤدي إلى اختلاف مستوى سطح البحر على امتداد الشاطئ وظهور أجزاء من الصخور والرمال التي تغطيها المياه في الأوقات المعتادة.

انحسار مياه البحر في الإسكندرية

من جانبه، قال الدكتور عمرو حمودة، أستاذ الجيوفيزياء البحرية ورئيس مركز الحد من المخاطر البحرية (MHMC) بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، إن ما شهدته سواحل الإسكندرية يرتبط بتذبذب مياه البحر، مشيرًا إلى وجود توقعات بارتفاع الضغط الجوي مع نهاية الأسبوع الجاري.

ترقب ظاهرة بحرية ليلة السبت المقبل

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع ترقب ظاهرة بحرية خلال ليلة السبت المقبل، وفقًا لما ورد في الإعلان المتعلق بها، وهو ما يزيد الاهتمام بمتابعة التغيرات التي يشهدها ساحل الإسكندرية، والتعرف على طبيعتها في ضوء العوامل الجوية والبحرية المؤثرة.

انحسار مياه البحر في الإسكندرية

وتحظى التغيرات في مستوى مياه البحر بأهمية خاصة في متابعة حالة السواحل، لا سيما مع اختلاف حركة المياه وتأثرها بالعوامل الطبيعية، فيما تظل البيانات والتوضيحات الصادرة عن الجهات العلمية المختصة المصدر الأساسي لفهم أسباب الظاهرة ومتابعة تطوراتها.

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