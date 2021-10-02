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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبد العال: ازاي كيروش اقتنع بمستوى كوكا؟

كوكا
كوكا

أعرب رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك الأسبق عن استغرابه الشديد من قرار استبعاد الثنائى محمد شريف ومحمد مجدي أفشة نجمي الأهلي من معسكر منتخب مصر .

 

وقال عبد العال عبر برنامج البريمو بقناة ten إنه لا يعلم كيف اقتنع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني بقدرات أحمد حسن كوكا واستبعد شريف؟.

 

وأشار إلى أن مستوى ياسر إبراهيم مدافع الأهلي لا يؤهله للانضمام للمنتخب الوطني حتى لو كان سليما.

 

وتضم القائمة 24 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي. الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

 

وجاءت قائمة المستبعدين كالتالي:

علي جبر - أحمد توفيق - محمد مجدي قفشة - أحمد ياسر ريان - مصطفى فتحي - محمد شريف - أحمد سمير - مهند لاشين- سام مرسي - كريم حافظ.

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