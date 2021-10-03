قصر ثقافة السلام يستقبل المجلس القومي للمرأة

برعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، استقبلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، د. أم كلثوم شلش مقرر مناوب القاهرة بالمجلس القومي للمرأة بقصر ثقافة السلام بفرع ثقافة القاهرة التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، بحضور مديرعام فرع ثقافة القاهرة، مدير قصر ثقافة السلام وعدد من عضوات المجلس.



نفذت بالقصر مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بدأت بعقد ندوة حول مبادرة طرق الأبواب التابعة للمجلس بعنوان "المرأة صانعة السلام" حاضرتها د. أم كلثوم، والتي دارت حول المرأة المصرية ودورها فى الأسرة والمجتمع، أعقبها ندوة توعوية عن "نمط الحياة الصحية والتوعية بمخاطر فيروس كورونا " حاضرتها د. روز ماري رؤوف من الإدارة البيطرية بالسلام، وتحدثت عن أهم السلالات الجديدة لفيروس كورونا المنتشرة حاليا، وأهم الإجراءات التي يجب اتباعها من أجل الوقاية ومنها تنظيف اليدين باستمرار بالماء والصابون، وتغطية الفم والأنف، تجنب الاقتراب من الأشخاص المصابين بالفيروس، مع تناول الأطعمة التي تقوي المناعه، والالتزام بالأدوية التي ينصح بها الطبيب، بجانب تنفيذ مجموعة من الورش منها ورشة رسم على الوجه، الجلد، الكورشيه والخرز، بالإضافة إلى عرض لفرقة كورال أنغام السلام، وعرض للتنورة التراثية.