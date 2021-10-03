عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قصر ثقافة السلام يستقبل المجلس القومي للمرأة

صدى البلد

 

برعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، استقبلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، د. أم كلثوم شلش مقرر مناوب القاهرة بالمجلس القومي للمرأة بقصر ثقافة السلام بفرع ثقافة القاهرة التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، بحضور مديرعام فرع ثقافة القاهرة، مدير قصر ثقافة السلام وعدد من عضوات المجلس. 

txt

مبادرة "صحتك غالية علينا" تصل أسيوط لنشر ثقافة السلامة المهنية

txt

مسارح متنقلة بـ ثقافة الأقصر لتنمية المهارات الإبداعية


نفذت بالقصر مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بدأت  بعقد  ندوة حول مبادرة طرق الأبواب التابعة للمجلس بعنوان "المرأة صانعة السلام" حاضرتها د. أم كلثوم، والتي دارت حول المرأة المصرية ودورها فى الأسرة والمجتمع، أعقبها ندوة توعوية عن "نمط الحياة الصحية والتوعية بمخاطر فيروس كورونا " حاضرتها د. روز ماري رؤوف من الإدارة البيطرية بالسلام، وتحدثت عن أهم السلالات الجديدة لفيروس كورونا المنتشرة حاليا، وأهم الإجراءات التي يجب اتباعها من أجل الوقاية ومنها تنظيف اليدين باستمرار بالماء والصابون، وتغطية الفم والأنف، تجنب الاقتراب من الأشخاص المصابين بالفيروس، مع تناول الأطعمة التي تقوي المناعه، والالتزام بالأدوية التي ينصح بها الطبيب، بجانب تنفيذ مجموعة من الورش منها ورشة رسم على الوجه، الجلد، الكورشيه والخرز، بالإضافة إلى عرض لفرقة كورال أنغام السلام، وعرض للتنورة التراثية.

ثقافة أخبار ثقافة ثقافة السلام المجلس القومي المجلس القومى للمرأة

موضوعات متعلقة

مبادرة "صحتك غالية علينا" تصل أسيوط لنشر ثقافة السلامة المهنية

مسارح متنقلة بـ ثقافة الأقصر لتنمية المهارات الإبداعية

ترشيحاتنا

"سورية وملهاش أهل هنا".. شاب يعلن موافقته على زواج والدته ويكشف تفاصيل مثيرة| شاهد

على النظام البلجيكي.. رابطة الأندية توضح نظام الدوري الموسم المقبل

قرار عاجل من الزمالك بشأن انتخابات النادي

مفاجأة.. الزمالك : لم يصلنا خطاب الجهة الإدارية ببطلان العمومية

بعد فتوى حنان ترك.. الإفتاء توضح حكم دفع الفرق بعد تبديل الذهب المستعمل.. فيديو

أول تحرك من الخطيب بعد استبعاد أفشة وشريف من منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة 3 في حريق هائل التهم مول تجاريًا في دمنهور.. صور

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... رابط النتيجة

كواليس قتل عروس قليوب.. عريسها استدرجها ليلة الدخلة وقتلها وشارك في العزاء

ما حقيقة وجود دواء لعلاج فيروس كورونا؟ .. مستشار الرئيس للصحة يجيب

عاصفة شاهين.. أمطار غزيرة تضرب عدة دول عربية.. هل تتأثر مصر؟

السماء تمطر ذهبًا.. كويكب قريب قد يحول جميع سكان الأرض إلى مليارديرات|صور

هل ينضم لـ الأهلي؟.. حقيقة استغناء الدحيل القطري عن فرجاني ساسي

السعودية.. الأرصاد تحذر من تأثر مناطق في المملكة بالإعصار شاهين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السماء تمطر ذهبًا.. كويكب قريب قد يحول جميع سكان الأرض إلى مليارديرات|صور

طريقة عمل الفراخ بالكبدة .. ووصفات متنوعة لأشهر أكلات الدجاج

الكشف عن هوية الجاني صدم الجميع.. مَن قاتل عروس قليوب ليلة حنتها؟

تفاصيل حفل مروان بابلو في المنارة بمشاركة شاب جديد والناظر

فيديو

"العاصفة شاهين" تتحول إلى إعصار مداري.. تحذيرات في سلطنة عمان

فيديوجراف.. مطعم أمريكي يجبر رئيس البرازيل على تناول الطعام في الشارع

الأكثر مشاهدة عالميا .. تفاصيل مسلسل "Squid Game" الكوري

تحذير للمرضعات "لا تُجرين عمليات جراحات السمنة" .. شاهد

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله

شيماء السيد تكتب: احذر الشيطان مرة واحذر نفسك مرتين.

أحمد أبو علي يكتب: صناعة الصناديق العقارية.. باتت ضرورة

د. هشام فهمي يكتب: ملحمة السادس من أكتوبر «القائد والمعلم»

أحمد شيخو يكتب: العلاقات الديمقراطية أعمدة الاستقرار والأمن

ليلى موسي تكتب: مألات الصراع السوري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

إبراهيم شعبان

بايدن ينّفض أوراقه العربية

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ