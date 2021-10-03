مروان يونس: مراتي حاطة شوكلاته تحت المخدة

أقيمت الدورة الأولى من مهرجان الموضة والأزياء "Brands & Designers of Egypt"، بقصر البارون، بتقديم من المذيعة شيرين حمدي و حضور عدد من الفنانين من ضمنهم مروان يونس وريم البارودي وعبير صبري ونور إيهاب وكاتيا الكعدي ودينا داش ومصمم الأزياء العالمي أنطوان سلامة وفوزية محمد ملكة جمال مصر.

وقالت “هند حسن”، زوجه الفنان مروان يونس، إنها سعيدة بالمشاركة في المهرجان، ومتحمسة لمشاهدة أزياء المصممين العالميين داخل وخارج مصر.

وأوضحت هند حسن أنها من المستحيل أن ترتد تصميما مثل فستان “كيم كاردشيان” في حفلة الـ"ميت جالا" لانه تصميم جرئ جدا .

و اضافت هند حسن انها لا يمكنها ان تسير كعارضة ازياء علي cat walk، ولا يمكنها الاستغناء عن اكل الشوكلاتة، وهنا تدخل مروان يونس، مازحا: "دي حاطة شوكلاته تحت المخدة يا جماعة".

وعقَّبت هند مازحة: "مروان مش بيحب المانجه ولا الشوكلاته، هل في حد كده في الدنيا؟".