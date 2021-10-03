رئيس رابطة الأندية: لجنة الحكام ستكون تابعة لـ اتحاد الكرة.. فيديو

قال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، إن الرياضة المصرية تأخرت كثيرا في إطلاق رابطة الأندية المحترفة، معقبا: "موجودة في كل دوريات العالم منذ سنوات".

وأضاف "دياب"، خلال استضافته ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "أندية الدوري الممتاز ساهموا كثيرا في إطلاق الرابطة بشكلها الحالي"، لافتا: "الجمعية العمومية لرابطة الأندية تتكون من الـ18 ناديا المتواجدين بالدوري الممتاز".

وأشار أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، : "طبقا للائحة التي تم وضعها فإن لجنة الحكام ستكون تابعة لاتحاد الكرة، وتم تعيين رئيس لجنة الحكام قبل إطلاق الرابطة".