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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كورونا خلال 24 ساعة| زيادة 16 حالة في الإصابات.. وانخفاض الوفيات 4 حالات

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

 أعلنت وزارة الصحة والسكان بيانها اليومي ، بخصوص أعداد الإصابات والوفيات التي تم تسجيلها نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد . 

 وأوضح  البيان  اليومي الذي تصدره وزارة الصحة والسكان ، زيادة في عدد الإصابات بـ 16 حالة عن بيان الأمس ، بينما انخفضت الوفيات إلى 4 حالات. 

 وأكدت  وزارة الصحة والسكان، السبت - ،  خروج 544 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 258252 حتى اليوم.

الصحة: 761 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و32 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 745 إصابة جديدة بفيروس كورونا و36 حالة وفاة

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 761 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 306030 من ضمنهم 258252 حالة تم شفاؤها، و 17399 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 

 روابط التطبيق 


نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

الصحة كورونا عدد وفيات أعداد مصابين العزل

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