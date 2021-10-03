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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وفاء عامر : أنا أحسن واحدة تطبخ الكبسة.. فيديو

وفاء عامر
وفاء عامر

حلت الفنانة وفاء عامر، ضيفه على الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".


وقالت الفنانة وفاء عامر: "أنا أحسن واحدة تطبخ الكبسة"، معقبه: "أعمل كبسة سعودي أحسن حد في الدنيا"، لافته: "وأنا صغيرة كنت بدخل المطبخ كتير".


وأشارت: "كان عندنا مطبخ في المدرسة وكنت بحب أحضر حصة الطبخ"، لافته: "بحب الفن أكتر ما بحب نفسي وممكن أمثل من غير فلوس لو حبيت الدور"، متابعة: "لازم الممثل يدور على حاجات توصل للناس متكونش شكل بعضها".

 

وأوضحت: "أنا بقرأ الشخصية لو شخصية أكبر مني في السن بروح لها وبفضل عايشه معاها"، لافته: "من الممكن أن يكون هناك فنان صف أول وتم تدعيمه بأي شكل من الأشكال سواء بالعلاقات أو غيره لكنه لا يستمر، لأن لا يصح إلا الصحيح، والجمهور لا يُشترى، والعلاقات في الفن مش كل حاجه".
 

المطبخ الفنانة وفاء عامر مطبخ وفاء عامر برنامج الحكاية الإعلامي عمرو أديب كبسة سعودي الكبسة

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