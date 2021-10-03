وفاء عامر : أنا أحسن واحدة تطبخ الكبسة.. فيديو

حلت الفنانة وفاء عامر، ضيفه على الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".



وقالت الفنانة وفاء عامر: "أنا أحسن واحدة تطبخ الكبسة"، معقبه: "أعمل كبسة سعودي أحسن حد في الدنيا"، لافته: "وأنا صغيرة كنت بدخل المطبخ كتير".



وأشارت: "كان عندنا مطبخ في المدرسة وكنت بحب أحضر حصة الطبخ"، لافته: "بحب الفن أكتر ما بحب نفسي وممكن أمثل من غير فلوس لو حبيت الدور"، متابعة: "لازم الممثل يدور على حاجات توصل للناس متكونش شكل بعضها".

وأوضحت: "أنا بقرأ الشخصية لو شخصية أكبر مني في السن بروح لها وبفضل عايشه معاها"، لافته: "من الممكن أن يكون هناك فنان صف أول وتم تدعيمه بأي شكل من الأشكال سواء بالعلاقات أو غيره لكنه لا يستمر، لأن لا يصح إلا الصحيح، والجمهور لا يُشترى، والعلاقات في الفن مش كل حاجه".

