عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب معايرة أهل زوجها.. ضبط سيدة خطفت طفلا من مستشفى بالشرقية

ضبط سيدة خطفت طفل
ضبط سيدة خطفت طفل من مستشفى بالشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية من (عامل زراعي وزوجته – مُقيمان بدائرة المركز) بأنه بتاريخ 29/9/2021 تم حجز الزوجة بإحدى المستشفيات لإجراء عملية ولادة (طفل ذكر) وبتاريخ 30/9/2021 وحال تواجدهما ونجلهما بإحدى الغرف بالمستشفى وبرفقتهم حالتين أخرتين حضرت إليهما إحدى السيدات غير معلومة لديهما "أدليا بأوصافها "وإدعت أن كريمتها قامت بوضع طفلين توأم وتم إيداعهما بحضانة المستشفى وخلال قيام الأول بإصطحاب زوجته لدورة المياه وتركا نجلهما رفقة تلك السيدة وعقب عودتهما فوجئا بعدم تواجد السيدة والطفل .

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية توصلت جهوده إلى  تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة منشأة أبو عمر) وبرفقتها الطفل المختطف ، وبمواجهتها قررت إرتكابها الواقعة بسبب معايرة زوجات أشقاء زوجها لها لعدم إنجابها ذكور  حيث قامت بإيهام زوجها أنها حامل وأشاعت ذلك وسط أهليته وجيرانها .. وبتاريخ الواقعة قامت المذكورة بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وإصطحبت الطفل وفرت هاربة .. وتم إعادة الطفل لأهليته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية شرطة الحسينية امن الشرقية أجهزة وزارة الداخلية قطاع الأمن العام الإجراءات القانونية

ترشيحاتنا

مفاجأة.. الغندور : موسيماني سبب استبعاد أفشة ومحمد شريف من منتخب مصر|فيديو

اشتعال النار فى سيارة الفنان نور محمود أثناء تواجده بداخلها

دعاء المظلوم والمهموم .. ليس بينه وبين الله حجاب

الأعلى للمستشفيات الجامعية يكشف خطة تطعيم أعضاء منظومة التعليم الجامعي قبل بدء العام الدراسي|فيديو

حكاية السهرة.. لماذا حاول محمد فوزي سرقة «ساكن في حي السيدة» من عبدالمطلب؟

وفاء عامر: عادل إمام منظومة غير مسبوقة في بني آدم.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السماء تمطر ذهبًا.. كويكب قريب قد يحول جميع سكان الأرض إلى مليارديرات|صور

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... رابط النتيجة

كواليس قتل عروس قليوب.. عريسها استدرجها ليلة الدخلة وقتلها وشارك في العزاء

عاصفة شاهين.. أمطار غزيرة تضرب عدة دول عربية.. هل تتأثر مصر؟

إصابة 3 في حريق هائل التهم مول تجاريًا في دمنهور.. صور

هل ينضم لـ الأهلي؟.. حقيقة استغناء الدحيل القطري عن فرجاني ساسي

السعودية.. الأرصاد تحذر من تأثر مناطق في المملكة بالإعصار شاهين

تحذيرات شديدة.. العاصفة شاهين تقترب من السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. قرد يثير فزع الركاب داخل مطار في الهند

السماء تمطر ذهبًا.. كويكب قريب قد يحول جميع سكان الأرض إلى مليارديرات|صور

طريقة عمل الفراخ بالكبدة .. ووصفات متنوعة لأشهر أكلات الدجاج

الكشف عن هوية الجاني صدم الجميع.. مَن قاتل عروس قليوب ليلة حنتها؟

فيديو

بسبب حفلة .. اتهام مطرب فلسطيني بالإلحاد

"العاصفة شاهين" تتحول إلى إعصار مداري.. تحذيرات في سلطنة عمان

فيديوجراف.. مطعم أمريكي يجبر رئيس البرازيل على تناول الطعام في الشارع

الأكثر مشاهدة عالميا .. تفاصيل مسلسل "Squid Game" الكوري

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله

شيماء السيد تكتب: احذر الشيطان مرة واحذر نفسك مرتين.

أحمد أبو علي يكتب: صناعة الصناديق العقارية.. باتت ضرورة

د. هشام فهمي يكتب: ملحمة السادس من أكتوبر «القائد والمعلم»

أحمد شيخو يكتب: العلاقات الديمقراطية أعمدة الاستقرار والأمن

ليلى موسي تكتب: مألات الصراع السوري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

إبراهيم شعبان

بايدن ينّفض أوراقه العربية

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ