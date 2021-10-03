سهر الصايغ تخطف قلوب جمهورها فى أحدث ظهور لها .. شاهد

شاركت الفنانة سهر الصايغ متابعيها بـ اطلالة جديدة لها ، وذلك عبر حسابها الشخصى بـ موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وحازت الصورة على اعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى :

ما شاء الله عليكييي ربنا يحفظك - ربنا يسعدك انتي تستاهلي كل خير - قمر

وقالت الفنانة سهر الصايغ ، إن مسلسل "إلا أنا" له كثير من الأبعاد ويناقش اكثر من قضية داخل البيوت المصرية وغير مقتصر فقط علي قضية التحرش ، لافتة إلي أن المسلسل ناقش قضية الفقر أيضا .

وأضافت سهر الصايغ خلال لقائها في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناة “ دى ام سى “ ، قمنا بمناقشة قضايا الجيران ومناقشة العلاقات الاجتماعية التي تنشأ بينهم ، وكان هناك توزان في المسلسل بين الخير والشر ، وتلقيت الكثير من ردود الأفعال التي روجت إلي أن خالتي في مسلسل” إلا أنا” هي خالتي في الحقيقة .