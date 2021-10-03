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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سهر الصايغ تخطف قلوب جمهورها فى أحدث ظهور لها .. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة سهر الصايغ متابعيها بـ اطلالة جديدة لها ، وذلك عبر حسابها الشخصى بـ موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

 

وحازت الصورة على اعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى : 

ما شاء الله عليكييي ربنا يحفظك - ربنا يسعدك انتي تستاهلي كل خير - قمر 

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تفاصيل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري.. سهر الصايغ تقدم الحفل

وقالت الفنانة سهر الصايغ ، إن مسلسل "إلا أنا" له كثير من الأبعاد ويناقش اكثر من قضية داخل البيوت المصرية وغير مقتصر فقط علي قضية التحرش ، لافتة إلي أن المسلسل ناقش قضية الفقر أيضا .

وأضافت سهر الصايغ خلال لقائها في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناة “ دى ام سى “ ، قمنا بمناقشة قضايا الجيران ومناقشة العلاقات الاجتماعية التي تنشأ بينهم ، وكان هناك توزان في المسلسل بين الخير والشر ، وتلقيت الكثير من ردود الأفعال التي روجت إلي أن خالتي في مسلسل” إلا أنا” هي خالتي في الحقيقة .

الفنانة سهر الصايغ

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