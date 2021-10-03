شاهد.. أحدث ظهور لـ سعد الصغير على انستجرام

نشر الفنان سعد الصغير صورة له من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلق سعد الصغير قائلا “ يامساء الفل والجمال علي احسن ناس في الدنيا ".

وتصدر الفنان سعد الصغير، مؤشرات البحث جوجل ، وذلك بعد كشفه عن تفاصيل تبينه طفلين.

وأشاد الجمهور بتصرف سعد الصغير، من خلال التعليقات عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الأجتماعي.

روى الفنان سعد الصغير، تفاصيل تكفله برعاية طفلين عثر عليهما في أحد شوارع الإسكندرية ، أثناء تصويره بعض اللقطات.

قال سعد الصغير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" تقديم الإعلامية عزة مصطفى والمذاع عبر قناة "صدى البلد": “ كنت بعمل لايف في إسكندرية، وشاهدت طفلين نائمين على الرصيف، فصحتهم وأخدتهم البيت”، موضحا أن والدة الطفلين متزوجة في القاهرة وقالتلهم مش عايزاكم، ووالدهم متزوج ومقيم بالإسكندرية ورفض إقامتهما معه.

كما أكد سعد الصغير أن الطفلين معه بالمنزل وسيتكلف بتوفير جميع مستلزمات الطفلين في حال إنتقالهما إلي دار رعاية، مضيفا:" هما خايفين ينتقلوا لملجأ أو أي مكان تاني ولو كملوا معايا في البيت مفيش مشكلة".