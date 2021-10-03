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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عاشق شباك السماوي.. سجل مرعب لـ محمد صلاح أمام مانشستر سيتي

محمد صلاح نجم فريق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، اليوم الأحد، مواجهة نارية بين ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، ومانشستر سيتي، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة السابعة، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي والقناة الناقلة:

تقام مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في تمام الخامسة والنصف مساء “ بتوقيت القاهرة”، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم، بتعليق عصام الشوالي.

سجل مرعب لـ محمد صلاح أمام مانشستر سيتي:

يعد فريق مانشستر سيتي، ضمن أكثر الفرق، التي سجل محمد صلاح في شباكها، حيث أحرز محمد “مو” 6 أهداف في مرمى السماوي، خلال  12 مباراة خاضها ضد ضد السيتي، بالإضافة إلى صناعة هدفين.

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 في حال سجل محمد صلاح هدفا شباك مانشستر سيتي، سيكون ثاني، أكثر اللاعبين هزًا لشباك مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا، بالتساوي مع سون هيونج مين مهاجم توتنهام ( 7 أهداف) و خلف جيمي فاردي ( 9 أهداف).

مانشستر سيتي ضد ليفربول:

يسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، لتحقيق الفوز على مانشستر سيتي، لاستعادة صدارة الدوري الإنجليزي.

كان فريق ليفربول سقط في فخ التعادل 3 - 3، مع برينتفورد، في الجولة الماضية.

وخاض ليفربول 6 مباريات في مسابقة الدوري الإنجليزي حتى الآن، فاز في 4 لقاء وتعادل في مواجهتين.

ويفقد كلوب لخدمات نجمي الفريق تياجو ألكانتارا وألكسندر أرنولد، عن مواجهة مانشستر سيتي، بسبب الإصابة.

وقال يورجن كلوب في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لنادي ليفربول: “ ألسكندر أرنولد وتياجو ألكانتارا يقومان بعمل جيد للتعافي من الإصابة، لكنهما لن يتواجدان أمام مانشستر سيتي”.

تابع: "أتوقع عودة أرنولد وألكانتارا، للمشاركة مع ليفربول عقب انتهاء فترة التوقف الدولي".

وأشار كلوب: "لدينا فريقا جيدا لذلك، لا يزال لدينا حلول أخرى، وعلينا استخدامها خلال الفترة المقبلة".

على الجانب الآخر يطمح فريق مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني بيب جوارديولا لخطف الثلاث نقاط، من ليفربول، واقتناص صدارة الدوري الإنجليزي.

ولعب مانشستر سيتي مباريات في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز في   4 مباريات، وتعادل في لقاء، وخسر آخر.

يذكر أن آخر مباراة جمعت ليفربول ومانشستر سيتي، كانت في الدور الثاني، من مسابقة الدوري الإنجليزي، الموسم الماضي، وانتهت بفوز السماوي 4 -1.

ترتيب ليفربول ومانشستر سيتي:
يحتل ليفربول وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، خلف تشيلسي المتصدر بـ 16 نقطة، بينما يتواجد تشيلسي في المركز السادس بـ 13 نقطة.

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