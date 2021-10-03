يخشى مصير لاعب بيسبول|الكشف عن موقف محمد صلاح من التجديد لـ ليفربول

كشف تقرير صحفي، موقف النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، من تجديد عقده مع الريدز، والذي ينتهي في صيف 2023.

وذكرت شبكة “ ذا أثلتيك”، أن محمد صلاح يرغب في الاستمرار مع ليفربول، لكنه يريد أن تتعامل معه إدارة الريدز بسلاسة في عملية تجديد عقده، مثلما فعلت إدارة مانشستر سيتي مع كيفين دي بروين، رغم أن البلجيكي أكبر منه بعام، وغاب عن مباريات عديدة للإصابة".

تابعت الشبكة، أن محمد صلاح يشعر بأن ليفربول كان مترددا في دفع ما يستحقه، لأن ذلك قد يتسبب في أزمة بسبب سقف الرواتب داخل الريدز، فهل يتوصل الطرفان إلى حل وسط؟

أشارت الشبكة، إلى أن محمد صلاح، يخشى مصير موكي بيتس لاعب بوسطن ريد سوكس السابق“ فريق بيسبول أمريكي" مملوك لنفس شركة "FSG"، التي تستحوذ على معظم أسهم نادي ليفربول"، حينما رفض ملاك النادي استمراره، العام الماضي، بسبب راتبه المرتفع، تجنبا لحدوث أزمة داخل الفريق بسبب سقف الرواتب.

وأشادت الشبكة، بأداء محمد صلاح في الفترة الأخيرة، مؤكدة أن جماهير ليفربول تشعر بتأثيرة الكبير داخل الفريق وأن وصل إلى نفس مشتوى رونالدو وميسي، لكن تسيطر حالة من القلق، غيابه عن الريدز مطلع العام الجديد، للمشاركة مع منتخب مصر، في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

لإنقاذ برشلونة .. لابورتا يضع خطة ضم محمد صلاح من ليفربول:



في سياق متصل، أكد تقرير صحفي، أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، يستهدف التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر موقع “ le10sport”، أن خوان لابورتا، يسعى لضم محمد صلاح، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لتدعيم خط هجوم برشلونة.

وأضاف الموقع، أن خوان لابورتا يعتمد في خطته لضم محمد صلاح، على اقتراب انتهاء عقد النجم المصري مع الريدز، حيث يأمل أن يوافق ليفربول على فتح المفاوضات، لتجنب رحيله بالمجان في صيف 2023.

كانت تقارير صحفية، أكدت مؤخرا، أن محمد صلاح طلب 500 ألف جنيه إسترليني، لتجديد عقده مع ليفربول.