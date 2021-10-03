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توك شو

أهمية العناية ببشرة الأطفال .. طبيبة توضح

صدى البلد

قالت الدكتورة إيمان السيد رئيس قسم الجلدية بكلية طب جامعة بنها ، إن الأطفال في سن ما قبل 12 عام تكون عادةً أنواع بشرتهم ما بين العادية والجافة فقط ، ويظهر النوع الثالث وهو البشرة الدهنية ما بعد سن البلوغ، وذلك لتحكم هرمونات البلوغ في الغدد الدهنية.

وتابعت الدكتورة إيمان السيد خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج " 8 الصبح " المذاع على فضائية "دي أم سي " ، أن أغلبية الأطفال يكونوا من أصحاب البشرة الجافة وهذا النوع من البشرة يتطلب عناية كبيرة لأنه من الممكن أن يلازمه حكة في الجلد والتي تسبب للطفل بعض المشكلات مثل الحساسية والإحمرار، ومن الممكن أن يؤدي إلى وجود التهابات في الجلد.

وأضافت إيمان السيد ، أنه يجب العناية والاهتمام بالبشرة من بدء ظهور حب الشباب لأنه كلما تأخرنا في الاهتمام كلما زادت المشكلة ومن الممكن أن يترك حب الشباب آثار على البشرة وعلاج آثار الحبوب عادة يكون أصعب من علاج حب الشباب نفسه.

وأوضحت إيمان السيد ، أن طرق العلاج تتمثل في الآتي أولًا علينا استخدام غسول مناسب لنوع بشرتنا بالإضافة إلى ذلك وجود بعض الكريمات الخاصة بحب الشباب يتم وضعها مرة يوميًا مساءًا ، مشددةً على أهمية استخدام كريمات الوقاية من الشمس عند استخدام علاجات حب الشباب .

ونوهت بأن استخدام مساحيق التجميل " الميكاب" يزيد من المشكلة ولا يقوم بعلاجها وعلينا أن نكون حذرين في استخدامها . 

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البشرة هرمونات حساسية البشرة الجافة البشرة الدهنية ظهور حب الشباب

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