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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يلمح لإمكانية رحيل موسيماني للدوري الإماراتي ..تفاصيل

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تطورات تجديد عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق في ظل قرب انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.

 

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير “ اون سبورت اف ام” أن بيتسو موسيماني قرر إقامة عدد من المباريات الودية للفريق من أجل إعداد الفريق مشددا أنه مهتم حاليا بإعداد محمد محمود وقام بإعطائه تدريبات خاصه من أجل عودته سريعا للملاعب. 

 

وأضاف أن مجلس إدارة الأهلي قرر التجديد لوموسمياني لمدة موسم جديد عقب نجاحاته مع الفريق وتحقيق البطولات الأفريقية مشددا أنه ضد هذا القرار خاصة وأن مازال هناك موسم كامل للمدرب مع الفريق. 

 

 

وتابع أنه حتي الآن لا توجد معلومة مؤكدة بشأن عرض الوحدة الإماراتي ل موسيماني مشددا أن مسؤولي الوحدة لم ينفوا أو يؤكدوا الأمر.

 

وأكمل أن الوحدة في المركز الثامن ومسؤولو النادي لن يلتزموا الصمت لذلك من الممكن أن تكون هناك مفاوضات مع موسيماني، مشددا أن المعلومة المؤكدة ستكون عقب ساعات قليلة.

 

 

الأهلي يستقر علي تعديل عقود افشه واكرم توفيق 
 

استقرت إدارة الأهلي علي تعديل عقود محمد مجدي أفشه ومحمد شريف وأكرم توفيق لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تقديراً لما يقدموه مع أبناء النادي الأحمر والمنتخب الوطني في الموسمين الأخيرين، ووافقت لجنة التخطيط علي تصور امير توفيق مدير التعاقدات والتسويق ببناء علي رؤية الجهاز الفني بتعديل وتمديد عقود الثلاثي بما يتناسب مع قيمهم المالية .

ويتقاضي محمد مجدي افشه في الأهلي 5 ملايين جنيه وينتهي تعاقده في يونيو 2024 وهناك إتجاه لرفعه الي 9 ملايين جنيه مع تمديد تعاقده حتي 2026 ووافق فعلياً اللاعب وسوف يتم الأمر خلال الفترة القليلة المقبلة ، بينما يتقاضي أكرم توفيق 5 ملايين جنيه وينتهي تعاقده أيضاً في 2024 وسوف يتم رفعه الي 9 ملايين جنيه وزيادة تعاقده موسم أخر، فيما يتقاضي محمد شريف بموجب عقده الجديد 8 ملايين جنيه وسوف يتم زيادته الي 9 ملايين جنيه ومدته الي حتي عام 2025.

وكان أمير توفيق قد نجح في حسم تجديد تعاقد الثلاثي صلاح محسن لمدة خمس مواسم وعمرو السولية لمدة ثلاث مواسم جديدة وعلي معلول لمدة موسمين بخلاف الموسم المتبقي في تعاقده، ليغلق كافة الملفات بشكل نهائي.

موسيمانى شوبير بيتسو موسيماني الوحدة الامارات امير توفيق المنتخب الوطني

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