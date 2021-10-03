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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. تعرف على أهمية الجلوس الصحيح للجسم أثناء العمل

آلام الظهر
آلام الظهر

عرضت قناة " العربية " ، تقريرًا عن أهمية الجلوس الصحي للجسم أثناء العمل ، فيجب عند الجلوس في المكتب إسناد الضهر بحيث يكون الجزء السفلي مسنودًا على ظهر الكرسي وأيضًا نقوم بتعديل الكرسي ليكون المعصمان مستقيمين على المكتب وإراحة القدمين على الأرض .

وأفاد التقرير، بأن من ضمن عادات الجلوس الصحي في المكتب، وهو وضع شاشة الكمبيوتر أو الهاتف في مستوى العين .
 

وفي سياق أخر، كشفت تقارير أخرى أن القيادة الصحيحة للسائق تبداء من راحته فى الجلوس ، فتعتبر طريقة الجلوس الصحيحة للسائق من أبرز العوامل التي تساعده على القيادة الناجحة، وتجنبه آلام الظهر، وتمكنه من القيام برد الفعل المناسب في حالة الطوارئ.

 

وخلال السطور القادمة نتعرف على عدد من الطرق والنصائح لوضعية الجلوس الصحيحة لقيادة السيارة، والتي تقلل من ضرر الحوادث خلال القيادةومن هذه الطرق :

أولا : مقعد القيادة.. يجب ضبط مقعد القيادة بما يناسب طولك وحجم جسمك، فالأمر يختلف من شخص لآخر، واحرص أن تكون قدمك على مسافة جيدة من دواسات الوقود والمكابح، وما يتيح لذراعيك أن تكونا متمكنين من مقود القيادة.

 

ثانيا : مسند المقعد..ضبط مسند المقعد على وضع قائم قدر الإمكان، وذلك ‫للحفاظ على الظهر، وكي تكون مسافة الأمان قصيرة بين مؤخرة الرأس ومخدع ‫الرأس، الذي ينبغي أن يصل إلى ارتفاع الحافة العلوية للرأس لتوفير حماية ‫للسائق في حالة وقوع حوادث.

 

ثالثا : مقود القيادة " طارت التحكم" ... يجب أن يكون ارتفاع المقود مناسبًا، ويؤمن لك الراحة والسهولة في تغيير الجهة، بالإضافة إلى ضرورة رؤية لوحة القيادة بوضوح تام، وعليك استخدام يديك لمساعدتك في تحديد الوضعية المثلى، لذلك ستكون اليدين في وضعية 9-3، إذ تسمح لك تلك الوضعية بأعلى درجة تحكم بالمقود وخاصة عند الانعطاف.

 

رابعا : فترة راحة.. لتخفيف آثار الجلوس لفترات طويلة في حال السفر، يفضل إطفاء السيارة بين الحين والآخر (يفضل كل ساعة إلى ساعتين)، والهبوط من السيارة وأداء بعض التمارين البسيطة التي تساعد على راحة الظهر.

صحتك+ | وضع الشاشة في مستوى العين من طرق الجلوس الصحي في المكتب - YouTube

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