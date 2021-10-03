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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروع انتاج الحرير بمدينة الخارجة

خلال الجوله
خلال الجوله

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم الأحد، يرافقه محافظون سابقون للمحافظة، ورؤساء بعض الجامعات المصرية ورجال أعمال ومستثمرين، والدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة السابق، مشروع واحة "الحرير" ومجمع الصوب الزراعية شمال مدينة الخارجة، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى فى 3 أكتوبر من كل عام.

وأكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، فى تصريح له، اليوم الأحد، أنه جرى تنفيذ نموذج لتصنيع واستخراج الحرير من خلال وحدات لتربية دودة القز ووحدات استخلاص خيوط الحرير، مع 3 صوب زراعية لزراعة التوت شمال مدينة الخارجة على مساحة فدانين، وذلك ضمن مبادرة المحافظة " وادى الحرير" والتى تستهدف إعادة صناعة الحرير مرة أخرى.

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وكانت محافظة الوادى الجديد، نجحت فى تنفيذ مبادرة إحياء إنتاج الحرير الطبيعي، وذلك بعد أن طرح أحد شباب المحافظة الفكرة على اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وجرت الموافقة عليها وتنفيذها على مساحة 50 فدانًا وأصبحت مشروعا حكوميا يدعمه مجلس الوزراء والذى قرر التوسع فى المشروع وإعادة إنشائه مرة أخرى بالمحافظة وجرى تخصيص 1000 فدان لتنفيذ المشروع.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، زارا مشروع إنتاج الحرير بقرية أسمنت بمركز الداخلة والمقام على مساحة 50 فدانا والذى يعمل بالطاقة الشمسية ويروى بنظام الرى الحديث، حيث يضم نشاطين زراعى وإنتاجى متكامل الاول يتم فيه زراعة نبات التوت من الصنف الهندى ذو القيمة الاقتصادية العالية لاستخدامه فى تغذية دود القز، بينما المشروع الثانى هو معمل تربية دود القز وإنتاج الحرير، كما جرى تنفيذ المشروع فى منطقة أبو منقار بالفرافرة.

 

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