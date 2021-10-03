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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس النواب يدعو أعضاء البرلمان لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفى جبالى ، رئيس مجلس النواب

 دعا المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أعضاء اللجان النوعية لانتخابات هيئات المكاتب (الرئيس - الوكيلين - أمناء السر) وذلك بعد إعلان قوائم اللجان النوعية ونضمام كل نائب إلى اللجنة التى يرغب بالتواجد فيها خلال دور الانعقاد الثانى. 

وانطلقت فعاليات الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى اليوم الأحد، وذلك فىى ضوء عقد ثلاثة جلسات لاستكمال إجراءات انطلاقة دور الانعقاد الثانى للفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، والذى بدأت أمس السبت بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمجلس للانعقاد فى 2إكتوبر من الشهر الجارى وفق الدستور. 

الجلسة الأولى انطلقت فى الحادية عشرة صباحا حيث تم الإعلان عن الاعتـذارات،و الرســـائل، والإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، بعد أن فتح الباب للأعضاء أمس لإبداء رغباتهم بشأن اللجان النوعية، ومع الإعلان تم رفع أعمال الجلسة لتعقد الجلسة الثانية فى تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم حيث تم إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، حيث لم يتم التقدم بأى اعتراض.

 وعقب الإعلان عن هذه القوائم دعا رئيس المجلس الأعضاء اللجان المختلفة لإجراء انتخابات هيئات المكاتب وقام برفع أعمال الجلسة الثانىة لحين الانتهاء من إجراء الانتخابات، لتعقد الجلسة الثالثة فى تمام (الساعة الثانية والنصف عصرا) حيث تشهد إعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس وتقديم التهنئة للأعضاء الذين نالوا ثقة زملائهم.

المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب اللجان النوعية الجلسة العامة للبرلمان الرئيس عبد الفتاح السيسي

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