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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس مجلس النواب يرفع الجلسة العامة الثانية

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفى جبالى ، رئيس مجلس النواب

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الثانية، على أن يعاود المجلس الانعقاد في تمام الساعة الثانية والنصف اليوم لإعلان نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.

وقبيل رفع الجلسة، دعا جبالي، أعضاء البرلمان لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، وفقا للقواعد المتبعة.

وكشف رئيس البرلمان،  عدم تلقي أي اعتراضات أو اقتراحات على تشكيل قوائم اللجان النوعية للبرلمان والبالغ عددها 25 لجنة نوعية.

وأعلن أمام الجلسة العامة للبرلمان، قواعد انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية (الرئيس - الوكيلين - أمناء السر)، بحيث يترأس عملية الانتخاب أكبر الأعضاء سنا ويعاونه الأصغر سنا.

وطالب حنفي جبالي، أعضاء المجلس، لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، بحيث يتم إجراء الانتخابات بحضور أغلبية أعضاء اللجنة (50% + 1)، وعلى أن تتم الانتخابات لمدة ساعة.

وفي الجلسة الختامية اليوم، يتم إعلان التشكيل النهائي لهيئات مكاتب اللجان النوعية للبرلمان.

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