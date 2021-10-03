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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بنات جامعة عين شمس تعلن تعليمات مهمة للطالبات الجدد

تنسيق الجامعات 2021
تنسيق الجامعات 2021

أكدت الدكتورة أميرة يوسف، عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، أن تقديم الأوراق للطالبات المستجدات الخاص بالمرحلة الثالثة 2021  لم يحدد بعد في انتظار استلام كشوف الأسماء من مكتب التنسيق، وسيعلن جدول بالمواعيد.

 

وقالت الدكتورة أميرة يوسف، عميدة كلية البنات، إن الجدول المعلن على صفحة الكلية خاص بالمرحلة الأولى والثانية في تنسيق الجامعات 2021.

 

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وأكدت الدكتور أميرة يوسف، في تصريحات لـ “صدى البلد” أنه تم وضع 3 خطط استباقية للعام الدراسي الجديد 2021_2022، وهي أن تتم عملية التعليم بالشكل المباشر مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية وإلزام جميع منسوبي الكلية بارتداء الكمامة والالتزام بعملية التباعد، أما عن الخطة الثانية فسوف تسير العملية التعليمية بالشكل الهجين كما هو عليه العام الماضي مع تطوير البنية التحتية للكلية بالكامل استعدادا لجميع السيناريوهات التي يمكن أن تحدث، وأما عن الخطة الثالثة وهي في أسوأ الظروف أن تتم العملية التعليمية من المنزل فقط، لافتا إلى أنه سوف يتم ذلك حسب تعليمات من المجلس الأعلى للجامعات.

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وأضافت عميدة كلية البنات جامعة عين شمس أن الكلية تقوم بتطعيم جميع الطالبات بالتعاون مع الوزارة وتخصيص أماكن للتطعيم. 

 

ونوه إلى أن الكلية تستقبل 500 طالبة يوميا للتأكد من أنه مع بداية العام الدراسي الجديد  يكون جميع الطالبات قد تلقوا لقاح كورونا، وأما عن الطالبات المستجدات سوف يتم تطعيمهن مع الكشف الطبي.

 

خطوات الحصول على لقاح كورونا لطالبات كلية البنات:

تم إنشاء الروابط المرسلة لكل كلية كى تقوم كل طالبة بالتالى:
١- إدخال البيانات الأساسية به على رابط الموقع.
٢- انتظار رسالة نصية بموعد ومكان تلقي التطعيم.
٣- سيكون الكشف الطبي وتلقي التطعيم في موعد ومكان واحد داخل الكلية الخاصة بكم.

 
ملحوظة: ستصل الرسالة النصية بالتوجه لمستشفيات جامعة عين شمس لتلقي اللقاح لكن يجب على كل طالبة التوجه لمكان الكشف الطبي بالكلية الخاصة بها.


٤- بعد تلقي التطعيم يتم إصدار شهادة إلكترونية مزودة بالـ QR code تفيد ببيانات متلقي اللقاح وموعد تلقي اللقاح.
٥- يتم استخراج الشهادة مجانا دون أي رسوم.
٦- هذا الرابط خاص فقط بمتلقي اللقاح داخل جامعة عين شمس.
٧- لا يتم تداول هذا الرابط لمن هو خارج كليات ومستشفيات جامعة عين شمس.
٨- على من تلقي اللقاح خارج جامعة عين شمس إحضار شهادة إثبات للتطعيم حتى يتمكن من استكمال الكشف الطبي.


رابط طالبات كلية البنات:
https://forms.office.com/r/mshUqrHZfK
 

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