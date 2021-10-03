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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وكيل تعليم بورسعيد يتفقد مدرسة السيدة خديجة الإبتدائية

صدى البلد

تفقد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم في بورسعيد اليوم، مدرسة السيدة خديجة الابتدائية المعتمدة في بورفؤاد وذلك للاطمئنان على جاهزية المدرسة لاستقبال العام الدراسى الجديد ٢٠٢١ - ٢٠٢٢.

 

وأشاد وكيل تعليم بورسعيد، بالجهود المتميزة التى تقدمها إدارة المدرسة فى سبيل تحسين الصورة الذهنية للطلاب والارتقاء بالعملية التعليمية بالمدرسة، مناشدا بمضاعفة الجهود للإرتقاء بمستوى وأساليب التعلم للطلاب أثناء العام الدراسى الجديد.

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وتفقد الدكتور وكيل تعليم بورسعيد، فناء المدرسة وقاعاتها الدراسية ومرافقها، معبرا عن إعجابه بما تم إنجازه بفناء المدرسة ليظهر بالشكل الجذاب للطلاب ويساعد على ترغيبهم فى الحضور وكذلك القاعات الدراسية، لافتا إلى إمكانية التنافس بين مدارس الإدارة للظهور بأفضل شكل.

 

رافق باهى فى هذه الزيارة، علاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام ومحمود بدوى مدير إدارة بورفؤاد التعليمية وكان فى استقبال الجمع منى رخا مدير المدرسة.

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