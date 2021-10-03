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ديني

حكم الانفراد مع الأخ بالتبني؟ وإصرار الزوج على مقاطعته؟

حكم خلوة الفتاة مع الأخ بالتبني؟ الإفتاء توضح

صدى البلد

حكم الانفراد مع الأخ بالتبني؟ وإصرار الزوج على مقاطعته؟ سؤال تلقاه الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء ، من فتاة تسأل عن أن والديها كان لهما ابن بالتبني قبل ميلادها، وتربوا سوياً وكان بمثابة الأخ في كل شيء في البيت، وعند وفاة والديها تقدم شاب لخطبتها، ولكنه رفض اختلاطها مع أخيها بالتبني، وأخبرها أنها ستقوم بمقاطعة أخيها بالتبني في حالة الزواج منه، فهل تتركه من أجل أخيها؟ وما هو حكم الاختلاط مع الأخ بالتبني؟ وإصرار الزوج على مقاطعته؟

 

حكم الانفراد مع الأخ بالتبني؟ وإصرار الزوج على مقاطعته؟

 

جاء رد الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج "الدنيا بخير" المذاع على قناة الحياة، على حكم الانفراد مع الأخ بالتبني؟ وإصرار الزوج على مقاطعته؟، إن الجانب الشرعي في هذه المشكلة يقول أنه ممنوع شرعاً الانفراد بين الفتاة وأخيها بالتبني، ولا يصح أن يطلع على ما يطلع عليه الأخ بالنسب، مهما كان شعور الأخوة النبيل، وهذا هو الجانب الشرعي.

 

وتابع: "أما بخصوص الخاطب الذي يشترط أنه عندما يصبح زوجاً لها، لابد من أن تقاطع أخيها بالتبني، فيجب عليه تنظيم فكره في أن يأتي أخيها في وجود الزوج، ولكن لا تقاطعه ولا ينفرد بها، وتستمر في التعامل معه ولكن بوجود الزوج.

حكم أخذ شيء من بيت الزوج دون علمه.. 

سؤال ورد للدكتور محمود شلبي أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية.

 

قال الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أخذ شئ  من اى شخص دون إذنه لا يجوز لقوله صل الله عليه وسلم  "لا يَحِلُّ مالُ امرِىءٍ إلا بِطِيبِ نفسٍ منه".

 

ما حكم الزوجة التى تمتنع عن زوجها لأنها لا تحبه وأجبرت على الزواج به ومن جانبه قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، أن المرأة لا يجب عليها أن تمتنع عن زوجها لأي سبب غير المرض أو إذا كان هناك عذر قوي يمنعها عنه .

 

وأضاف "العجمي" في فتوى له،ردًا على سؤال:ماحكم الزوجة التي تمتنع عن زوجها لأنها لا تحبه و أجبرت على الزواج منه ” عبر فيديو على موقع اليوتيوب  أنه لا يجوز للمرأة أن تمتنع عن زوجها إلا بسبب أو عذر مرضي أو قهرى غير ذلك فسيكون عليها وزر عظيم .

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