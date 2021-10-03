بعد انتخابه رئيسًا لشباب البرلمان.. حسين: تطوير الرياضة المصرية على رأس أولوياتنا

تحدث النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن المهام التي تعمل اللجنة على تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب انتخابه رئيسًا للجنة في دورة الانعقاد الثانية لمجلس النواب، التي أقيمت ظهر اليوم.



وقال حسين في تصريحات صحفية ظهر اليوم: "نسعى خلال دور الانعقاد الثاني لتعديل قانون الرياضة وتفعيل دور الجمعيات العمومية لتعديل اللوائح الملاكي للأندية والاتحادات وتفعيل الرقابة على الوسط الرياضي وكافة المجالات الرياضية والشبابية لمقاومة الفساد الذي يسعى لتحجيم الدور الفعال لشباب مصر من أجل مصالح شخصية ضيقة.



وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة، إلى أن المبدأ الذي أرساه الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل تطوير مصر من خلال العمل الجاد وعقاب المخطئين في حق الوطن وثواب المجتهدين من أجل رفعة شأن مصر، سوف يظل هو البرنامج الذي تسعى اللجنة لتطبيقه في كافة الأصعدة في الوسط الرياضي وما يخص مصلحة الشباب المصري، بداية من مناقشة تقرير المشاركة في أولمبياد طوكيو حتى إنهاء تعديلات قانون الرياضة ومتابعة إجراء انتخابات الاتحادات والأندية على أكبر قدر يضمن الشفافية والعدالة.



وأبدى حسين سعادته بانضمام حازم إمام أمينا لسر اللجنة وحصول حسام غالي على منصب الوكالة إلى جانب النائب سامر التلاوي، كما شكر اللواء ثروت سويلم على دوره وجهده الكبير خلال الفترة الماضية كوكيلا للجنة.



وشدد: " صناعة البطل الأولمبي من ضمن أولويات عمل اللجنة، خلال الفترة المقبلة، كما سيتم مناقشة الاستعدادات لأولمبياد باريس المقبلة، حتى يكون لدينا العديد من الأبطال الأولمبيين المؤهلين للمنافسة بقوة".



وأتم رئيس لجنة الشباب حديثه قائلًا: " اللجنة ستركز أيضًا على تعديلات قانون الرياضة، لمعالجة مشكلات الجمعيات العمومية، ومعوقات الاستثمار، كما سيتم فتح ملف الاتحادات الرياضية ومناقشة أعضاءها في خطة عملها لتطوير الرياضة المصرية".