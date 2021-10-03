شقة العمر.. التعاونيات تجهز لطرح وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري

كشف ناصر مصباح، رئيس القطاع العقاري بالهيئة العامة لتعاونيات البناء، تفاصيل طرح وحدات سكنية تابعة للهيئة بنظام التمويل العقاري.

وأشار ناصر مصباح، رئيس القطاع العقاري بالهيئة العامة لتعاونيات البناء، إلى أنه جارى توقيع بروتوكول تعاون مع بنك التعمير والاسكان لطرح عدد من الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري قريباً.

وأضاف ناصر مصباح، رئيس القطاع العقاري بالهيئة العامة لتعاونيات البناء في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن الوحدات السكنية ستكون فى مدينة اكتوبر ومدينة بدر والعاشر من رمضان وبرج العرب.

وأوضح ناصر مصباح، رئيس القطاع العقاري بالهيئة العامة لتعاونيات البناء، أنه جارى تشطيب تلك الوحدات السكنية وتجهيزها لطرحها للمواطنين بنظام التمويل العقارى.

وأوضح ناصر مصباح، رئيس القطاع العقاري بالهيئة العامة لتعاونيات البناء، أنه من المتوقع طرح الوحدات بحلول يناير 2022، منوها إلى أن المساحات ستتراوح ما بين 109م وحتى 152م