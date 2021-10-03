رغم زيجاتها المتكررة.. سهير رمزي تكشف سر رفضها الإنجاب في "السيرة"

تحل الفنانة سهير رمزي ضيفة على برنامج "السيرة"، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من هذا الأسبوع، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وتتحدث سهير رمزي خلال اللقاء عن حياتها الشخصية وذكريات مرحلة الطفولة، وعلاقتها القوية بوالدتها الفنانة درية أحمد، وكيف أنها تعلقت بها بشكل قوي على مدار حياتها، فضلا عن معرفتها بوالدها الحقيقي في سن 13 عاما، ثم زيجاتها المتكررة وأسباب رفضها للإنجاب. كما تستعرض مراحل عديدة من حياتها الشخصية والفنية.

سهير رمزى

تكشف أيضا تفاصيل تعاملها مع أصدقائها من داخل الوسط الفني وخارجه، لا سيما قبل وبعد خلع الحجاب، بالإضافة إلى المواقف الصعبة والمختلفة التي مرت بها خلال مسيرتها الفنية.

إلهام شاهين

وكانت أثيرت الهام شاهين بعد عرض حلقتها ببرنامج «السيرة» للإعلامية وفاء الكيلاني حالة من الجدل الواسع ، والتي أطلقت فيها «إلهام» عدة تصريحات نارية، جعلتها تتصدر مؤشرات البحث على محرك جوجل.

ومن أبرز التصريحات التي قالتها، إلهام شاهين، تعرضها للخيانة، وروت موقفًا حدث لها مع زوجها السابق الدكتور عادل حسني، الذي فاجأها بدخوله مجال الإنتاج السينمائي، وأنتج فيلما للفنانة سهير رمزي، التي تصدرت هي أيضًا البحث على جوجل.

سهير رمزى

وروت إلهام شاهين سبب طلاقها في زواجها الاول، قائلة:"كنت متزوجة من الدكتور عادل حسني وكان يمتلك شركة سياحة وكان يسعي دوما لإخراجي من الفن ويقولي عاوزك تكوني ست بيت فوجئت بعدها انه ينتج الأفلام".

وأردفت: " كنت مرة في استديو الاهرام وجالي صحفي وقالي: انا لسه متصور مع جوزك قلت له قابلته فين قالي في استديو نحاس جنبنا مع الأستاذة سهير رمزي، معقبة:" خدت بعضي وجريت كان في أوضة الفنانة سهير رمزي قلت له ليه بتكدب قالي انتي عاوزاني اعمل ايه قولتله نطلق وده كان أول طلاق بينا ".

وأوضحت "سهير رمزي ملهاش ذنب في الطلاق زي ما بعض الناس قالت هي ممثلة وفيه واحد بينتجلها".

جدير بالذكر أن عادل حسني، تزوج الفنانة الهام شاهين، عام 1990 وكانت فى مقتبل حياتها الفنية، وفى عام ١٩٩١ انفصلا، ولكن ظلت صداقتهما حيث دخل «حسني» مجال الانتاج السنيمائى والتوزيع وأنتج لها العديد من الأفلام السينمائية ثم دخل فى مجال الانتاج الدرامى للتليفزيون.