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فن

بعدما كشفت الواقعة.. من هو زوج إلهام شاهين المضبوط في غرفة سهير رمزي؟

السبت 20/مارس/2021 - 12:16 م
الهام شاهين - سهير
الهام شاهين - سهير رمزي
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سعيد فراج
حالة كبيرة من الجدل، أثيرت في الساعات الماضية، بعد عرض حلقة الفنانة إلهام شاهين، ببرنامج «السيرة» للإعلامية وفاء الكيلاني، والتي أطلقت فيها «إلهام» عدة تصريحات نارية، جعلتها تتصدر مؤشرات البحث على محرك جوجل. 

ومن أبرز التصريحات التي قالتها، إلهام شاهين، تعرضها للخيانة، وروت موقفًا حدث لها مع زوجها السابق الدكتور عادل حسني، الذي فاجأها بدخوله مجال الإنتاج السينمائي، وأنتج فيلما للفنانة سهير رمزي، التي تصدرت هي أيضًا البحث على جوجل. 

وروت إلهام شاهين سبب طلاقها في زواجها الاول، قائلة:"كنت متزوجة من الدكتور عادل حسني وكان يمتلك شركة سياحة وكان يسعي دوما لإخراجي من الفن ويقولي عاوزك تكوني ست بيت فوجئت بعدها انه ينتج الأفلام".

وأردفت: " كنت مرة في استديو الاهرام وجالي صحفي وقالي: انا لسه متصور مع جوزك قلت له قابلته فين قالي في استديو نحاس جنبنا مع الأستاذة سهير رمزي، معقبة:" خدت بعضي وجريت كان في أوضة الفنانة سهير رمزي قلت له ليه بتكدب قالي انتي عاوزاني اعمل ايه قولتله نطلق وده كان أول طلاق بينا ".

وأوضحت: "سهير رمزي ملهاش ذنب في الطلاق زي ما بعض الناس قالت هي ممثلة وفيه واحد بينتجلها".

جدير بالذكر أن عادل حسني، تزوج الفنانة الهام شاهين، عام 1990 وكانت فى مقتبل حياتها الفنية، وفى عام ١٩٩١ انفصلا، ولكن ظلت صداقتهما حيث دخل «حسني» مجال الانتاج السنيمائى والتوزيع وأنتج لها العديد من الأفلام السينمائية ثم دخل فى مجال الانتاج الدرامى للتليفزيون. 
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