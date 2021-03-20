بعدما كشفت الواقعة.. من هو زوج إلهام شاهين المضبوط في غرفة سهير رمزي؟

حالة كبيرة من الجدل، أثيرت في الساعات الماضية، بعد عرض حلقة الفنانة إلهام شاهين، ببرنامج «السيرة» للإعلامية وفاء الكيلاني، والتي أطلقت فيها «إلهام» عدة تصريحات نارية، جعلتها تتصدر مؤشرات البحث على محرك جوجل.





ومن أبرز التصريحات التي قالتها، إلهام شاهين، تعرضها للخيانة، وروت موقفًا حدث لها مع زوجها السابق الدكتور عادل حسني، الذي فاجأها بدخوله مجال الإنتاج السينمائي، وأنتج فيلما للفنانة سهير رمزي، التي تصدرت هي أيضًا البحث على جوجل.





وروت إلهام شاهين سبب طلاقها في زواجها الاول، قائلة:"كنت متزوجة من الدكتور عادل حسني وكان يمتلك شركة سياحة وكان يسعي دوما لإخراجي من الفن ويقولي عاوزك تكوني ست بيت فوجئت بعدها انه ينتج الأفلام".

وأردفت: " كنت مرة في استديو الاهرام وجالي صحفي وقالي: انا لسه متصور مع جوزك قلت له قابلته فين قالي في استديو نحاس جنبنا مع الأستاذة سهير رمزي، معقبة:" خدت بعضي وجريت كان في أوضة الفنانة سهير رمزي قلت له ليه بتكدب قالي انتي عاوزاني اعمل ايه قولتله نطلق وده كان أول طلاق بينا ".

وأوضحت: "سهير رمزي ملهاش ذنب في الطلاق زي ما بعض الناس قالت هي ممثلة وفيه واحد بينتجلها".



