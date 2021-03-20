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فن

أخبار الفن.. زوج إلهام شاهين في غرفة سهير رمزي.. وهذه علاقة نيرمين الفقي بوالديها

السبت 20/مارس/2021 - 04:42 م
أخبار الفن
أخبار الفن
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سعيد فراج
نشر "صدى البلد" عددا من الأخبار الفنية المهمة على مدار الساعات الماضية نرصد أبرزها في السطور التالية:

حالة كبيرة من الجدل سادت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، بسبب انفصال الفنانة المصرية المقيمة في الكويت هبة الدري، عن طليقها الفنان الكويتي نواف العلي، إذ تحدثت الأولى مؤخرًا عن أسباب الطلاق، ونرصد فيما يلي القصة الكاملة التي حظت على اهتمام المتابعين وتصدرت مؤشرات البحث على محرك جوجل. 

حالة كبيرة من الجدل، أثيرت في الساعات الماضية، بعد عرض حلقة الفنانة إلهام شاهين، ببرنامج «السيرة» للإعلامية وفاء الكيلاني، والتي أطلقت فيها «إلهام» عدة تصريحات نارية، جعلتها تتصدر مؤشرات البحث على محرك جوجل. 

تخوض الفنانة وفاء عامر،سباق دراما رمضان المقبل2021  من خلال مسلسل "5 دقائق" أمام الفنان جمال سليمان .

تصدرت الفنانة المغربية مريم حسين، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، بعدما دخلت على خط الأزمة بين الفنانة حلا الترك، وأمها الفنانة منى السابر، إذ اتخذت «مريم» إجراء من شأنه أن ينقذ الأم. 

تصدرت الفنانة نرمين الفقي، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، بعد حلقتها أول أمس الخميس 18 مارس، ببرنامج «معكم» للإعلامية منى الشاذلى، عبر قناة cbc الفضائية. 

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