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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وجبات بأسعار رمزية.. زراعة عين شمس تعلن عن تشغيل صالة المخبوزات..صور

عميد زراعة عين شمس
عميد زراعة عين شمس

قال  الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إن الكلية  استقبلت حوالي  2500 طالب وطالبة ،بالعام الدراسي الجديد .

 

 وأضاف الدكتور احمد جلال خلال تصريحات لـ صدي البلد  أن الطلاب الجدد تخضع للكشف أولا والتطعيم بلقاح كورونا فى نفس الوقت، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تطعيم أكثر من 80 % من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية .

وأوضح عميد كلية زراعة جامعة عين شمس انه تام الانتهاء من استعدادات الكلية للعام الدراسى الجديد،لافتا  إلى أنه يجرى مراجعة جميع الإجراءات الاحترازية وتقسيم الجداول طبقا للإعداد وتجهيز المعامل الخاصة بالكلية .

وأكد عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أن كلية الزراعة دائما تقدم كافة الخدمات للمواطنين بالاضافة إلي أنه تم الإنتهاء من تطوير وتشغيل صالة المخبوزات لتوفير وجبات للطلاب بأسعار رمزية بالكلية وذلك بأحدث الأجهزة الموجودة .

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