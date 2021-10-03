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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رد الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما على التجاوزات في حق مهرجان الإسكندرية

مهرجان الاسكندرية
مهرجان الاسكندرية

أصدرت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما والتى تقيم مهرجان الإسكندرية السينمائى بيانا صحفيا ترد فيه على التجاوزات التى نشرت فى حق المهرجان الفترة الأخيرة. 

وجاء فى بيان الجمعية : "تابعنا خلال الأيام الماضية المنشورات الصادرة عن أحد المواقع الإلكترونية المنسوبة إلى إحدى الصحفيات والذي أسند إلى إدارة المهرجان وخاصة رئيسه بعض التصرفات غير اللائقة والعارية تماما من الصحة، فنحن لسنا في حاجة إلى التأكيد على القيمة الفنية والتاريخية لمهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط و كونه من أكبر مهرجانات المنطقة وأهمها، فإننا نهيب بالسادة الصحفيين توخي الدقة في الحصول على الأخبار من مصادرها الصحيحة قبل نشرها سواء من المركز الصحفي للمهرجان أو في اللجنة المنظمة ورئيس المهرجان.

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وأضاف بيان الجمعية : "كما ينبغي التأكيد أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ما أثير من اتهامات جاءت بعيدة تماما عن الحقيقة كما يجرى اتخاذ المزيد من الإجراءات لحفظ حقوق المهرجان والقائمين عليه.


حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء". 

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