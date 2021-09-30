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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأمير أباظة : مهرجان الإسكندرية السينمائي شهد عرض أفلام لأول مرة

الأمير أباظة
الأمير أباظة

شهد حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط عرض غنائي استعراضي الشاشة الفضية ولقى العرض الغنائي إعجاب الحضور والذي جاء بسيطا ومبهجا. 

وشهد الختام أيضا عرض فيلم قصير عن أهم فعاليات الدورة السابعة والثلاثون سواء من أفلام أو ندوات.

عرض الشاشة الفضية يجذب الأنظار في ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط. 

قال الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط أن المهرجان شهد عديد من الفعاليات سواء كانت عرض أفلام والتي كانت بها عدد من الأفلام عرض أول عالمى كما شهد المهرجان عقد عدد من الندوات التى ناقشت عديد من القضايا السينمائية المهمة. 

وأضاف الأمير أباظة خلال حفل ختام المهرجان ان المهرجان مر عليه ستة أيام من المتعة لعشاق السينما والتي استمتع فيها بعديد من الأعمال الجيدة.

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أفلام المهرجان

وعرض للمكرمين أفلام خلال فعاليات المهرجان فالفنان خالد الصاوي اختار فيلم للايجار، وسلوي عثمان اختارت فيلم عفاريت الأسفلت، ويعرض فيلم الجوع للمخرج علي بدرخان، وحبيبي دائما للراحلة كوثر هيكل ، وضحك ولعب وجد وحب لمدير التصوير طارق التلمساني، وفيلم كلام في الممنوع للمخرج الكبير عمر عبد العزيز.

 

لجان التحكيم

وكانت قد أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة، عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بالدورة ال٣٧.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من المخرجة البوسنية إينا سينديجارفيتش، الأكاديمي المغربي حسن الروخ، الفنان المصري كريم قاسم، المخرجة الأسبانية نايرا سانز فوينتس و الناقد الألماني توماس كاسكي.


و ضمت مسابقة الأفلام القصيرة لدول البحر المتوسط ١٧ فيلما وهم الروماني "لا أحد" للمخرج ميهانيا راريس هانتيو، المصري "يُحكى أن" للمخرج عبدالفتاح زيدان، التونسي "حفيد عائلة مراد" للمخرج ابانوب يوسف، الفلسطيني "اورانوس" للمخرجة آية أحمد مطر بيع، الفرنسي "تحت التراب"للمخرج ايريك ريبوت، السوري "حبل الغسيل" للمخرج محمود جقماقي، اليوناني "هانسل" للمخرج فيفيان باباجورجيو،

وضمت المسابقة الفيلم المصري "باب معزول" للمخرج إسلام رزة، الإيطالي "أنا أحب" للمخرج سيمون بوزيلي، "يوم موت الرجل" من مصر إخراج محمد مالك، "نهاية المعاناة" من اليونان إخراج جاكلين لينتزو، "المسيرة الأخيرة" من الجزائر إخراج محمد نجيب العمراوي، "الموجة الأخيرة" من المغرب إخراج مصطفى فارماتي، "القصر الشرقي" من لبنان إخراج ليان ورينو، الفيلم الفرنسي المغربي "نشيد الخطيئة" للمخرج خالد معدور، "الوداع فيسنا" من سلوفينيا واستراليا إخراج سارة كيرن، و"الشباب لا ينام" من فرنسا من إخراج بيرين لامي و كويكيا.

 

ميزانية المهرجان

وكشف الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط عن ميزانية المهرجان هذا العام.

وقال الأمير أباظة فى تصريح خاص : إن ميزانية مهرجان الإسكندرية السينمائي هذا العام نفس القيمة المادية التى حصل عليها المهرجان العام الماضى وهى مليون و600 الف جنيه.

واوضح الأمير أباظة : أن هذه الميزانية لا تكفى وبرغم ذلك احاول أن ادبر بعض الامور من اجل خروج المهرجان فى شكل جيد رغم أن عدد الضيوف هذا العام أكبر من العام الماضى.

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