جمال شعبان: مجدي يعقوب يتجهز للترشح لجائزة نوبل.. فيديو

قال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، إن مهارات الطبيب المصري داخل غرف العناية المركزة عالية جدا، مؤكدا أن إنجلترا أخذت الكثير من أطباء العناية المصريين في أثناء جائحة كورونا؛ بسبب خبرتهم العالية، وبدون شروط .

واضاف جمال شعبان خلال لقائه في برنامج" حضرة المواطن" المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، أن قلوب المصريين هي الأكثر وجعا معنويا وعضويا، وهذا ما قالة أيقونة الطب المصري مجدي يعقوب، وهو أيقونة الطب؛ لأنه أكثر شخص أجرى عمليات قلب مفتوح في العالم تصل إلى 2000 عملية .

وأوضح جمال شعبان، أن الدكتور مجدي يعقوب يعمل الآن على شيء أساسي قريبا، سيرشحه للحصول على جائزة نوبل، مؤكدا أن رسالته هي خدمة البشرية وأهل وطنه.