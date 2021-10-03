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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اللبنانية كاتيا الكعدي : أتمني التمثيل مع خالد النبوي

كاتيا الكعدي
كاتيا الكعدي

أقيمت الدورة الأولى من مهرجان الموضة والأزياء "Brands & Designers of Egypt"، بقصر البارون بتقديم من المذيعة شيرين حمدي و حضور عدد من الفنانين من ضمنهم مروان يونس و ريم البارودي و عبير صبري و نور إيهاب و كاتيا الكعدي و دينا داش و مصمم الأزياء العالمي انطوان سلامة و فوزية محمد ملكة جمال مصر .

 

و قالت الفنانة اللبنانية كاتيا الكعدي انها سعيدة جدا بمشاركتها في مهرجان الموضة و الازياء لان بدايتها كانت في عروض الازياء و ان مصر دائما تستقبل فنانين و مصممين لبنانين مثل بيروت ما بتستقبلهم و هذا شئ يسعدها كثيرا . 

 

و أشارت كاتيا الكعدي في تصريح خاص لصدي البلد “ اقوم بتصوير فيلم ٩٩ و هو فيلم سعودي مصري انتاج احمد عصام و اقوم بتقديم شخصية دكتورة و هي اللينك بين العائلة المصرية و السعودية ” 

 

و أضافت بأنها سوف تقوم بتصوير فيلم لايت كوميدي قريبا في أول تجربة كوميدي لها و القصه عن هوس الناس بالتريند”

 

و انهت كاتيا الكعدي حديثها بأنها لها أصدقاء كثيرا من الوسط الفني المصري مثل احمد عز و احمد السقا و كريم عبد العزيز و تعرفت امس علي المبدع خالد النبوي و انها تتمني ان تعمل معه . 

كاتيا الكعدي قصر البارون الفنانة اللبنانية لبنان مصر ملكة جمال فنانين

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