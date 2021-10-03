عمرو دياب في أحدث ظهور مع المطربة سارة عادل(صورة)

نشرت المطربة الشابة سارة عادل ، عبر حسابها على موقع تبادل الصور انستجرام ، صورة تجمعها بالهضبة عمرو دياب.

وكتب سارة عادل على الصورة معلقة :" هو أنت حد عادي ولا أنت زينا"، لتنهال عليها التعليقات التي أبدت إعجابها بالصورة.

نجلاء بدر تظهر مع الهضبة عمرو دياب:

نشرت الفنانة نجلاء بدر صورة لها مع الفنان عمرو دياب ، من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلقت نجلاء بدر قائلا " يعني الهضبه يعني برج الميزان

كل سنه و كل مواليد برج الميزان قمر و عسل و طيبين ".

ويذكر ان نشر الكاتب الصحفي طاهر البهي - عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب - مقاطع صوتية من حوار سابق له مع الهضبة عمرو دياب ، قبل عدة سنوات

وتحدث عمرو دياب في الحوار عن جيل المطربين الذين تواجدوا أثناء صعوده على الساحة، مثل: (محمد الحلو ومحمد منير وعلي الحجار والراحل عمر فتحي ومحمد رؤوف)، مبديًا إعجابه بهذه المجموعة التي بدأت غناء وقت أن كان في مرحلة دراسته الثانوية.

وأشار الهضبة عمرو دياب الى أنه كان يهتم أكثر بأغاني محمد منير ، لأنه كان يقدم نوعية جديدة من الغناء لم تكن موجودة على الساحة، مؤكدًا أن تلك الفترة كانت فترة ظهور جيل جديد بعد فترة فرق (الأصدقاء والجيدز والمصريين والحب والسلام)، لافتًا إلى أن موسيقى منير ويحيى خليل جذبته لأنها مختلفة، وبعدهم جاء مدحت صالح.

وأكد عمرو دياب أنه استفاد منهم من خلال معرفة طريقة الانفراد بينهم، ومعرفة ميول الشباب، منوهًا إلى أن محمد منير ومديح خليل أول من ابتدع التغيير الموسيقي خلال تلك الفترة.

خالد سليم يستعيد ذكريات حفل زفافه احتفالا بعيد زواجه العاشر

استعاد الفنان خالد سليم ذكريات حفل زفافه احتفالا بعيد زواجه العاشر، ونشر مجموعة من الصور التى تجمعه بزوجته “خيرية” برفقة الهضبة عمرو دياب إحداها أثناء حفل زفافهما عام 2011 والأخرى فى إحدى حفلات الزفاف التى جمعتهم بالهضبة خلال الايام القليلة الماضة .

وعلق خالد سليم على الصورة :" 10 سنين من الصداقة بنفس المشاعر الرائعة".