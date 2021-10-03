كل سنة ومواليد الميزان قمر.. نجلاء بدر تنشر صورة مع عمرو دياب

نشرت الفنانة نجلاء بدر صورة لها مع الفنان عمرو دياب ، من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلقت نجلاء بدر قائلا " يعني الهضبه يعني برج الميزان

كل سنه و كل مواليد برج الميزان قمر و عسل و طيبين ".

ويذكر ان نشر الكاتب الصحفي طاهر البهي - عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب - مقاطع صوتية من حوار سابق له مع الهضبة عمرو دياب ، قبل عدة سنوات.

وتحدث عمرو دياب في الحوار عن جيل المطربين الذين تواجدوا أثناء صعوده على الساحة، مثل: (محمد الحلو ومحمد منير وعلي الحجار والراحل عمر فتحي ومحمد رؤوف)، مبديًا إعجابه بهذه المجموعة التي بدأت غناء وقت أن كان في مرحلة دراسته الثانوية.

وأشار الهضبة الى أنه كان يهتم أكثر بأغاني محمد منير ، لأنه كان يقدم نوعية جديدة من الغناء لم تكن موجودة على الساحة، مؤكدًا أن تلك الفترة كانت فترة ظهور جيل جديد بعد فترة فرق (الأصدقاء والجيدز والمصريين والحب والسلام)، لافتًا إلى أن موسيقى منير ويحيى خليل جذبته لأنها مختلفة، وبعدهم جاء مدحت صالح.

وأكد عمرو دياب أنه استفاد منهم من خلال معرفة طريقة الانفراد بينهم، ومعرفة ميول الشباب، منوهًا إلى أن محمد منير ومديح خليل أول من ابتدع التغيير الموسيقي خلال تلك الفترة.