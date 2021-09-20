عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برلماني يطالب بإلغاء حفل عمرو دياب في الأردن.. اعرف السبب

عمرو دياب
عمرو دياب

طالب النائب البرلماني الأردني عن محافظة العقبة حسن الرياطي، من وزير الداخلية، مازن الفراية، اليوم الاثنين، بإلغاء حفلة الفنان عمرو دياب، المقرر إقامته في منتصف أكتوبر المقبل.

 

وقال النائب، في بيان رسمي إن الحفل الغنائي يشكل خطرًا صريحًا على دين الدولة والقيم المجتمعية، إضافة إلى أنه يشكل مخالفة وخرقًا واضحًا لأوامر الدفاع وتجاوزًا وتعديًا على كافة الضوابط والاشتراطات الصحية والتدابير الصحية المعمول بها في ظل انتشار فيروس كورونا.

 

وجاء في الطلب البرلماني، الذي تقدم به النائب الأردني حسن صلاح الرياطي، أن الشكل الذي تقام به هذه الحفلات الغنائية، تشكل مخاطرة صريحة لدين الدولة والقيم المجتمعية، كما تشكل مخالفة وخرقًا واضحًا لأوامر الدفاع وتجاوزًا لجميع الضوابط والاشتراطات الصحية المعمول بها في المملكة.

 

وقال إن طلبه جاء بناء على واجب المسؤولية الشرعية والقانونية الملقاة على عاتقنا جميعًا ومن باب المسؤولية الصحية في ظل الظروف الوبائية التي يعيشها الوطن في هذه المرحلة.

 

تابع النائب الأردني : أتساءل كيف للحكومة التي فرضت اشتراطات وتدابير احترازية صحية مشددة تجاه انتخابات النقابات المهنية؛ ما جعل إجراء هذه الانتخابات محاط بالصعوبة والتعجيز، وأغلقت مئات المحال والمؤسسات التجارية بدعوى مخالفتها أوامر الدفاع؛ لكنها في نفس الوقت تمنح التسهيلات ومخالفة البروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية لأجل إقامة حفلات غنائية؟!

 

في نهاية خطابه، طلب النائب الأردني من وزير داخلية بلاده إيقاف الحفل الغنائي للفنان عمرو دياب، محملًا الحكومة الأردنية مسؤولية التجاوزات والآثار الصحية الخطرة المحتملة نتيجة إقامة هذا الحفل الذي سيحضره الآلاف من داخل وخارج الأردن، وفق قوله.

txt

"كلام هبل".. درة تحسم الجدل حول تسببها في انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

txt

علاقته بـ عمرو دياب.. عزيز الشافعي يكشف كواليس تعاونه مع الهضبة فى "معكم"

بسبب ارتفاع سعرها.. تذاكر حفل عمرو دياب تثير الجدل:

أثارت تذاكر حفل عمرو دياب جدلا واسعا في الأدرن بسبب ارتفاع سعرها، وقالت وسائل إعلام أردنية نقلا عن الشركة المنظمة للحفل إن جميع تذاكر الحفل قد نفد في وقت مبكر، علما بأن أسعار هذه التذاكر تترواح بين 85- 300 دينار أردني (119- 423 دولارا).

 

وأثارت هذه الأرقام حفيظة عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبروا أنه مبالغ فيها، وقال البعض إن الأسعار الباهظة لا تتفق والحالة المعيشية لكثير من الأردنيين.

 

وفي هذا الاتجاه، اعتبر البعض التعليقات الساخرة أن هذه الحفلة قد تدفع السلطات لزيادة الضرائب، بما أن “لدى الأردنيين الكثير من الأموال لينفقوها على الحفلات”.

 

وقال بعض رواد مواقع التواصل إن الحفل يناقض الإجراءات الاحتزازية من فيروس كورونا.

 

لكن في المقابل، أكد آخرون أن الأمر حرية شخصية، فلكل شخص مطلق الحرية في اختيار ما يناسبه، علاوة بعض المغردين شددوا على أن حفلات عمرو ياب مناسبة للفرح، وهو ليس بغريب على الأردن الذي يقيم فيه حفلات منذ نحو 30 عاما.

 

وذهب البعض إلى التأكيد أن للحفل جوانب إيجابية لم يراها المنتقدون مثل تنشيط السياحة في الأردن.

عمرو دياب لنائب البرلماني الأردني عن محافظة العقبة حسن الرياطي وزير الداخلية حفل عمرو دياب

موضوعات متعلقة

أمير كرارة يعلن قيامه ببطولة مسلسل "هجمة مرتدة" في الجزء الثاني

بكاء بناته وغياب نجوم الفن.. لقطات مؤثرة من تشييع جثمان إيهاب خورشيد

يومين وأعمل مسحة تانية للتأكيد.. محمد عز يعلن تعافيه من فيروس كورونا

اتظلمنا والناس افتروا علينا.. أول تعليق من نجل طارق العريان على مشاجرته

من هما الفتاتان المتسببتان في خناقة وإصابة نجل طارق العريان ..صورة

ركبته اتقسمت نصين.. تطورات حالة نجل طارق العريان بعد مشاجرة عنيفة

غادة عبد الرازق: أشكر الرئيس السيسي لدعمه للفن وهذا يحملنا مسئولية كبيرة

يجري 3 عمليات حاليا .. تطورات الحالة الصحية لنجل طارق العريان

ترشيحاتنا

دعوتنا لن تبقى للأبد.. ألمانيا توجه تحذيراً شديد اللهجة لـ إيران

برلماني يطالب بإلغاء حفل عمرو دياب في الأردن.. اعرف السبب

حكم العمل بالسمسرة .. الإفتاء: حرام في حالة واحدة

باستخدام "ونش".. مطعم يبتكر طريقة جديدة لتوصيل الطلبات

لمحبي السيارات العائلية .. 5 سيارات موديل 2021 في عمان | صور

سقطة أخلاقية.. ما مصير مصطفى محمد مع منتخب مصر ؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد خروجه من العمليات.. نضال الشافعي تحت الملاحظة 48 ساعة

مثل فتاة سيتي ستارز|انتحار طالب بـ الطب من أعلى مبنى جامعة بأكتوبر

الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36

قرار عاجل من النيابة فى واقعة دهس خطيب وزارة الأوقاف

شكراً وأنا آسف.. قصة انتحار طالب الطب بأكتوبر

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

كان ماشي عكس.. مفاجأة فى واقعة دهس خطيب الأوقاف بمدينة نصر

خاص | بيراميدز يقترب من ضم صانع ألعاب النادي الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبطال "100 وش" يهنئون صناع فيلم عروستي بالعرض الخاص .. صور

6 وصفات مختلفة.. طريقة عمل الكريب الحلو مثل المحلات

طريقة عمل باستا بالخضار.. بالخطوات والصور

أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي 2021

فيديو

لص مدينة نصر الأنيق.. هكذا استغل ضحاياه وحيلة من الشرطة لضبطه

بعد قرار تغريمه.. أحمد سعد يكشف موعد طرح كليب "ع الدوغرى"

صفقة تحولت لصفعة.. مواصفات الغواصات النووية الجديدة "فيديو"

لأول مرة| المتحدث العسكري يستعرض دور السيدات العاملات في قوات حفظ السلام

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

إسلام عوض يكتب: الحزام والطريق يغير خارطة تحالفات الكبار

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

اﻟﻤﺰﻳﺪ