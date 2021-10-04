إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2021 في الثانية عشر ظهرا

تعلن جامعة الأزهر، في الثانية عشر من ظهر اليوم الاثنين، نتيجة تنسيق الأزهر 2021، وسط ترقب من الطلاب وأولياء الأمور بعد طول انتظار.

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2021

وتأتي نتيجة تنسيق الأزهر 2021 في حالة استثنائية هذا العام بسبب جائحة كورونا، حيث يشهد تنسيق الأزهر 2021 انخفاضا ملحوظا في مؤشرات القبول بالكليات.

تنسيق الأزهر 2021 وكل المعلومات عنه

أجاب الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس جامعة الأزهر لشئون التنسيق، عن كل أسئلة تنسيق الأزهر 2021 وكذلك كل الأسئلة التي تدور في أذهان طلاب وطالبات جامعة الأزهر الجدد.

كيفية تسجيل الرغبات



لتسجيل الرغبات في تنسيق الأزهر 2021 ، يتم الدخول على بوابة مصر الرقمية برقم الجلوس والرقم السري الموجود في الشهادة الثانوية الأزهرية، وبعد الدخول على البوابة يتم ظهور البيانات الأساسية للطالب، وبعد التأكد من هذه البيانات يذهب الطالب لمرحلة ترتيب الرغبات حسب أولوية الرغبات ودرجات نجاح الطالب، ثم يبدأ مرحلة التأكيد ويدخل فيها الرقم القومي والرقم السري ورقم الموبايل ثم يطبع نسخة من هذه الرغبات.

تعديل الرغبات أكثر من مرة



وفي تنسيق الأزهر 2021 ، هناك بعض الطلاب يقوم بالدخول على تعديل الرغبات أكثر من مرة بعد انتهاء التسجيل من المرة الأولى، وطباعة الرغبات التي أدخلها، وبعد ذلك يريد التعامل بنسخة قديمة من التي تم التعديل عليها، منبها على جميع الطلاب، بأن الذي يتم التعامل به بخصوص رغبات الطالب، هي المرة الأخيرة التي تم التعديل فيها وما دونها لا يعترف به.

ويتم فتح تسجيل الرغبات مرة أخرى، بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني وظهور نتيجة الثانوية الأزهرية للدور الثاني، ويتاح فيها تسجيل الرغبات للناجحين في الدور الثاني للثانوية الأزهرية وكذلك المتخلفين عن تسجيل الرغبات من الناجحين في الدور الأول.

ترشيح الطلاب



يتم الحصول على قاعدة البيانات للمسجلين في الدور الأول وكذلك المسجلين في الدور الثاني، وتحدث عملية دمج لقاعدة البيانات وتصبح قاعدة بيانات واحدة، وتتم عملية ترشيح الطلاب لكل طالب حسب مجموعه والتوزيع الجغرافي له، وبعد ذلك يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية.

التحويل بين الكليات

بعد ظهور نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية، يتم منح الطلاب فرصة لتعديل الرغبات والتحويل من كلية إلى كلية أخرى مناسبة لمجموعه وتكون هذه الفترة لمدة ثلاثة أيام، كما يتاح في هذه المرحلة للطالب الذي لم يسجل الرغبات لا في الدور الأول ولا في الدور الثاني، أن يدخل ويختار كلية واحدة مناسبة لمجموعه.

بعد عملية تعديل الترشيح والتحويل، يتم طباعة النسخة النهائية من التنسيق والترشيح وإرسالها للكليات على مستوى الجمهورية.

تقليل الاغتراب



كما يتم فتح عملية تقليل الاغتراب لطالبات وطلاب جامعة الأزهر الجدد، وتكون في الكليات المتناظرة فقط، ويقدم الطالب ما يفيد محل السكن مسجل على بطاقة الرقم القومي، فيتم التحويل حفاظا على لم شمل الأسرة، بناءا على توجيهات شيخ الأزهر.



مؤشرات التنسيق لجامعة الأزهر



مؤشرات التنسيق هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وفقا لما أعلنه الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، ستكون منخفضة بنسبة 3% وذلك وفقا لاحتياجات الكليات من الطلاب والذي يحدد الحد الأدني للمجموع.

التظلمات وتصويب الدرجات



بالنسبة للتظلمات وعملية تصويب الدرجات، فإن الطلاب الذين تم تعديل درجاتهم ، هم على نوعين: الأول يتم مخاطبة الجامعة من كنترول الثانوية الأزهرية بتعديل درجات الطلاب قبل الترشيح وتقوم الجامعة بترشيح الطالب بناءا على المجموع الجديد، أما في حالة حصول الطالب على درجات من التظلمات، وتم بالفعل ترشيح الطلاب من الجامعة، فإنه يتم تصويب رغبات الطلاب من خلال السيستم ويتم السماح للطالب باختيار الكلية التي تناسبه بعد تعديل الدرجات، ويتم إعادة تعديل ترشيح للطالب بناءا على الدرجات الجديدة، ويتم إخطار الكلية الجديدة باسم الطالب، وإبلاغ الكلية الأولى التي تم ترشيحه لها بإزالة اسمه من الطلاب المرشحين.

الانتظام والانتساب

يوجد في جامعة الأزهر، نظام الانتظام ونظام الانتساب ، كما في كليات العام.

هل المعاهد الفنية لها تكليف بعد التخرج ؟



المعاهد الفنية في جامعة الأزهر، كان لها تكليفات بالفعل ، وبعد تجميد المعاهد الفنية لفترة وتم إعادة فتحها منذ عامين، وهناك جهود حالية لإعادة تكليف الخريجين من هذه المعاهد.



التقديم للكليات وسداد الرسوم



يدخل الطالب بعد ظهور نتيجة التنسيق، على موقع بوابة الجامعة الإلكترونية لسداد الرسوم، سيجد بوابة التحصيل الإلكترونية ويستطيع السداد من خلال بطاقة الرقم القومي، ويصدر له أمر دفع ويذهب به إلى فروع فوري لدفع المصاريف ، ويحصل على الرقم المرجعي الذي يثبت سداد المصروفات ثم يعود لاستكمال تسجيل البيانات من بوابة الجامعة الإلكترونية ويطبع نتيجة سداد الرسوم، ثم يتوجه بها إلى الكلية المرشح لها.