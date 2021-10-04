فريقنا مرعب.. المصري يكشف موقفه من تمرد أحمد رفعت.. تفاصيل

قال عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري، إنه سيتم تطبيق لائحة الفريق على اللاعب أحمد رفعت نظرًا لتغيبه عن الفريق لمدة تسعة أيام.

وأشار حلبية في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن أحمد رفعت طلب 10 ملايين جنيه في الموسم للبقاء مع المصري، لافتًا لوجود حالة استقواء بالجماهير من جانب اللاعب، حسبما وصف.

وقال عضو المصري: "المصري فريق مرعب ومخيف ولا ينقصه سوى التوفيق، لا شك لدينا أننا نستطيع الفوز بكأس الكونفدرالية في نسخته الحالية".

وأكمل: "مشكلة أحمد رفعت بدأت عندما دخلنا مرحلة الجدية في فترة الانتقالات الصيفية رحل علي ماهر، فبدأ اللاعب التواصل مع الإدارة ومعي شخصيًا بشكل لم يكن يحدث من قبل".

وأضاف: "رفعت أبلغني بوجود عرض سعودي له بـ10 ملايين جنيه على سبيل الإعارة لمدة موسم، لكن رئيس النادي أبلغني برفض رحيله بشكل قاطع، وأبلغت اللاعب بالرد".

وأردف: "عندما تعاقدنا مع عدد كبير من اللاعبين في الصيف الحالي شعر أحمد رفعت بحالة قلق كبيرة لا أعلم سببها، ورئيس النادي أبلغنا بما إذا كانت مشكلته مادية أم لا، وإذا كانت كذلك فلنقم بترضيته".

وأوضح: "بعد ذلك حدثت حالة استقواء غريبة بالجماهير من رفعت، لم يكن لدينا أي نية للاستغناء عن رفعت سواء بالبيع أو الإعارة، وكل تعاقدتنا كانت في مراكز بعيدة عن مركزه لأنه أفضل جناح في مصر من وجهة نظرنا".

وأكمل: "رفعت هو أعلى راتب في المصري، وطلب الحصول على 10 ملايين جنيه في الموسم وهو مبلغ أكبر من ضعف ما يتقاضاه حاليًا، ولا يوجد أي لاعب لدينا يحصل على مبلغ مقارب حتى لهذا المبلغ".

واختتم: "قمنا بالاتصال برفعت لمدة 9 أو 10 أيام لكنه لا يرد على أحد، ولذلك سنطبق عليه اللائحة نظرًا لغيابه عن المعسكر الذي شهد خوض زملاءه فترة إعداد قوية بها ثلاثة تدريبات يومية، طالما يريد عقوبات اللائحة فليجربها، وللعلم لم نتلق أي عرض رسمي لضم اللاعب حتى الآن".