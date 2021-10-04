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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصري: هدفنا التتويج بالكونفدرالية مع معين الشعباني

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

قال عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، إن مجلس الإدارة أراد أن يُعيين مدربًا ذو ملامح وشخصية معينة لقيادة المصري، لذا تم الاتفاق مع معين الشعباني، لقيادة الفريق البورسعيدي.

وأضاف حلبية خلال استضافته عبر برنامج "جمهور التالتة"، المُذاع عبر قناة أون تايم سبورت 2، عن فكرة التعاقد مع معين الشعباني؟: "جرى العرف أن المصري البورسعيدي يختار في منصب المدير الفني "براند" وأسم ويحمل ملامح وشخصية معينة تستطيع قيادة الفريق، كان لابد هذه المرة أن ننظر خارج الصندوق، وفي نفس التوقيت نريد نسعد جماهيرنا في بورسعيد ببطولة".


وتابع: "بحثنا وكان هناك بعض الأسماء المعروضة علينا، وكان هناك أتفاق تام على أسم كبير مثل معين الشعباني حصد بطولات كثيرة، وفي نفس التوقيت صغير السن وذو شخصية قوية جدًا، ورأينا أنه الاختيار الأنسب لتدريب فريق المصري".

وواصل: "معين الشعباني كان متخوف أن يخوض هذه التجربة مع المصري، رغم أنه يعتاد على الأجواء الجماهيرية".

واستكمل: "معين الشعباني هدفه التتويج بالبطولات وليس التواجد الشرفي مع الفريق، وهدفنا التتويج ببطولة الكونفدرالية الموسم الحالي".

وأردف: "تحدثت مع معين الشبعاني بالأمس، قال أن الفريق سيعود بقوة وشراسة ولن يسمح بأي تجاوز في زيادة بالوزن لأي لاعب".

واختتم: "الشعباني طلب بعض الأحتياجات الفنية في مركز أو مركزين لتدعيم الفريق، طلب لاعب محلي واخر أجنبي".

عدنان حلبية المصري البورسعيدي معين الشعباني الكونفدرالية الدوري المصري

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