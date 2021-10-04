شاهد .. صور جديدة من حفل زفاف ابن شقيق حميد الشاعري

احتفل الفنان حميد الشاعري، بحفل زفاف إين شقيقه في أحد الفنادق الضخمة.

وحرص عدد من النجوم على التواجد بحفل الزفاف من بينهم الفنانة يسرا، والفنانة درة، وأحمد زاهر، وهشام عباس، وغيرهم.

وكان الفنان حميد الشاعري قد احتفل بتخرج ابنته نبيلة ، حيث شارك متابعيه بهذا الحدث عبر موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك.

ونشر الفنان حميد الشاعري صور لابنته علق عليا قائلاً : " : “نبيلة حبيبة بابا اتخرجت Visual Communication Design هو حاجة جديدة إيه هي معرفش، ومعرفش ترجمتها بالعربي مبروك يا أحلى نبيلة ”.

أغنية زحمة الايام

حققت أغنية “زحمة الايام” لـ حميد الشاعرى ومصطفي قمر وهشام عباس وايهاب توفيق، نجاحا كبيرا بعد طرحها على موقع “يوتيوب”.

“زحمة الأيام” غناء حميد الشاعرى ومصطفي قمر وهشام عباس وايهاب توفيق كلمات : سامح العجمي، والحان : أشرف سالم، وتوزيع وفواصل موسيقية : نديم الشاعري، وتوزيع وتريات : أحمد الموجي، عود : اسلام ابتي، جيتار : محمود جليليو، وتم التسجيل في استديو الرسالة، المهندس : احمد جودة، مكساج وديجيتال ماستر نديم الشاعري، وانتاج CAMP.

وتعد الأغنية التى شارك فى غنائها حميد الشاعرى آخر أعمال الراحلين الشاعر سامح العجمي والملحن أشرف سالم، ولهما الكثير من الأعمال المميزة والناجحة التي تركت بصمة لدى الجمهور، وقام بتوزيع الأغنية الموزع الشاب نديم الشاعري.

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