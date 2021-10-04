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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حالة محلية واحدة.. بشرى سارة من الصين بشأن إصابات كورونا

كورونا في الصين
كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وقالت اللجنة إنها سجلت إصابة واحدة محلية، كما سجلت 26 إصابة بالفيروس قادمة من الخارج، ولم تسجل أي وفيات بالفيروس.

بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 15 حالة جديدة بدون أعراض، بينما لا يزال 343 مريضًا بدون أعراض تحت الملاحظة الطبية.

وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البر الرئيسي الصيني إلى 96258 حالة، مع بقاء عدد الوفيات عند 4636.

ومن ناحية أخرى، حذر صحفي  استقصائي حائز على عدة جوائز عن أبحاث الفيروسات في الصين، من جائحة مدمرة آخرى ستسببها الصين إذا لم تتم محاسبتها على انتشار وباء كورونا.

 


ووفقاً لصحيفة "ديلي ستار"، قام الصحفي شاري ماركسون ، الذي كان أحد الصحفيين المتابعين لوباء كورونا  الحالي خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية ، بإصدار كتابًا جديدًا رائعًا ، حول ما  حدث بالفعل في مدينة ووهان الصينية.

 

يقدم الكتاب ، الذي تم طرحه بالاسواق اليوم ، أدلة دامغة على أن فيروس كورونا جاء من معهد ووهان لعلم الفيروسات (WIV) الذي كان يعتبر مرجعًا عالميًا رائدًا في مجال الفيروسات التاجية.

 

فيروس كورونا المستجد كوفيد19 ووهان الصينية كورونا في الصين الصحة العالمية

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