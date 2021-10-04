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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هيئة المحطات النووية تبدأ اليوم الاختبار الثانى للمتقدمين للوظائف

صدى البلد

تبدأ اليوم  هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء،  عقد الاختبارات الفنية للمتقدمين للوظائف العلمية بالهيئة.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم ارسال رسائل نصية بموعد الاختبار للمستوفيين للاشتراطات الوظيفة طبقا للإعلان رقم ٢ لسنة ٢٠٢١.

وكانت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء قد بدأت اختبارات المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها الهيئة وفقًا لإعلان المسابقة رقم 2 لعام 2021 اعتبارا من يوم الاحد الموافق 19 من شهر سبتمبر الماضي .


 كما حددت سابقا أن من  يجتاز  الاختبار الأول يتأهل للاختبار الثاني وهو اختبار فني تخصصي  خاص بالحاسب الألى  بمركز إعداد القادة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وهو اختبار مميكن  ، حيث يتم ارسال أسماء الناجحين والراسبين أيضا في أظرف مغلقة،  والنجاح فيه لا يقل عن 65% و النتيجة تظهر فور الاختبار مباشرة والنجاح شرط من شروط النقل للاختبار التالي.

أما  الاختبار الثالث الخاص باللغة الإنجليزية وهو اختبار مميكن يتم اجراؤه بمعهد اللغات التابع للقوات المسلحة، و نسبة النجاح لا تقل عن 65% والنتيجة يتم ارسالها في أظرف مغلقة من معهد اللغات ويكمل بعدها الناجحون الاختبارات .


أما  الاختبار الرابع وهو اختبار السمات الشخصية وقياس القدرات الإبداعية والثبات الانفعالي وقياس القدرة على الابتكار ومجموعة من قياسات السمات الشخصية المختلفة أهمها مقاومة الانحراف والضغوط وهي تماثل الاختبارات التي يتم اجرائها عالميا في هذا المجال  و تتم بأحد الجهات المتخصصة في مجال القياسات النفسية والسلوكية وتتم بسرية تامة لأنها تكشف السمات الشخصية لكل متقدم، ثم تأتى اختبارات المواجهة وهو الاختبار الخامس .

ويعتبر اختبار المواجهة من أهم الاختبارات وسيتم من خلال لجنة مكبرة تشمل ممثلين من بعض الوزارات وممثلي جهات متعددة وتضم أيضا عناصر عالية المستوى من الهيئات النووية ووزارة الكهرباء وجهات خارجية يتم مقابلتهم جميعا مع كل من اجتازوا الأربع اختبارات السابقة وسيتم تصفية المتقدمين وفقا لتقييمات اللجنة ودرجات الاختبارات.

وبعد ذلك ينتقل الناجحين من اختبار المواجهة الي المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الكشف الطبي وسيتم اجراؤه على من تم قبولهم واجتازوا كافة الاختبارات السابقة للعمل بالهيئة.

يذكر أن التخصصات المطلوبة لتلك الوظائف هى التخصصات الهندسية التي تشمل الجزء الأكبر ومطلوب منها ٢١٤ موظفًا بتخصصات مختلفة من الأقسام الهندسية "مدني –عمارة- كهرباء ميكانيكا- نووي – كيمياء"، بالإضافة لمجموعة وظائف العلوم والمحاسبين والأطباء البشريين فقط ووظائف التنمية الإدارية والتي تتطلب مؤهل عالي مناسب وكذلك وظائف القانونيين.


بالاضافة إلى وظائف العلوم المعلن عنها حسب المسابقة هى ١٣ وظيفة ومجموعة المال والاقتصاد والتجارة مطلوب فيها 12 وظيفة ووظائف الطب البشرى مطلوب فيها 7 وظائف و وظائف التنمية الإدارية مطلوب 28 وظيفة ووظائف القانونين 2 والوظائف المكتبية 15 .

 

ومن شروط العمل بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وفقا للإعلان رقم 2 لسنة 2021 هو كتابة إقرار أو تعهد بقبول العمل بمقرات الهيئة سواء في القاهرة أو في الضبعة وفقا لحاجة العمل.

حيث حددت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أماكن عمل المقبولين بعد اجتياز الاختبارات اللازمة والكشف الطبي، بتعيين 226 وظيفة بمقر محطة الضبعة النووية بمحافظة مطروح من إجمالي 300 وظيفة مطلوبين والباقي عددهم 74 سيتم تعيينهم بمقر الهيئة في القاهرة، ومن الممكن أن يلتحق البعض من المقبولين لاحقًا من مقر القاهرة للعمل بمحطة الضبعة.

وعن تدريب الناجحين في تلك المسابقة أوضح الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية  أن الناجحين في مسابقة التعيين  في الهيئة سيتم تدريبهم حسب كل وظيفة حتي يتلقي التدريب المناسب له سواء داخل الهيئة او خارج الهيئة وسواء داخل مصر او خارج مصر حسب طبيعة كل وظيفه ودوره العامل بها .

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