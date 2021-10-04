أسعار صرف العملات العربية اليوم الاثنين 4 -10-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم الاثنين الموافق 4 أكتوبر 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

أسعار صرف العملات العربية اليوم..

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:

الدينار الكويتي للشراء 49.2443 جنيه و 52.2056 جنيه للبيع.

كما سجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 4.1825 جنيه و 4.1967 جنيه للبيع ‏.

وسجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 4.2645 جنيه و 4.2854 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم

فيما سجل الدينار البحريني للشراء 40.4134 جنيه و 41.7529 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ ال‏عمانى‏ للشراء 39.6954جنيه و 40.8852 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم

سجل ال‏ريال‏ ‏القطرى‏ للشراء 4.0103جنيه و 4.3216 جنيه للبيع.

وسجل ال‏دينار‏ ‏الأردني‏ للشراء 21.7524 جنيه و 22.2316 جنيه للبيع

