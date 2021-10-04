أسعار صرف العملات العربية اليوم الاثنين 4 -10-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم الاثنين الموافق 4 أكتوبر 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.
أسعار صرف العملات العربية اليوم..
أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:
الدينار الكويتي للشراء 49.2443 جنيه و 52.2056 جنيه للبيع.
كما سجل الريال السعودي للشراء 4.1825 جنيه و 4.1967 جنيه للبيع .
وسجل الدرهم الإماراتي للشراء 4.2645 جنيه و 4.2854 جنيه للبيع.
أسعار صرف العملات العربية اليوم
فيما سجل الدينار البحريني للشراء 40.4134 جنيه و 41.7529 جنيه للبيع.
وسجل الريال العمانى للشراء 39.6954جنيه و 40.8852 جنيه للبيع.
أسعار صرف العملات العربية اليوم
سجل الريال القطرى للشراء 4.0103جنيه و 4.3216 جنيه للبيع.
وسجل الدينار الأردني للشراء 21.7524 جنيه و 22.2316 جنيه للبيع