انهاء مشكلة الطفح المتكرر للصرف الصحي لمستشفى حميات إدفو

أعطي اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته لشركة مياه الصرف الصحى بالبدء فى تركيب خط الأنحدار الجديد بطول ٣٠٠ متر وبقطر ١٤ بوصة لأنهاء مشكلة طفح الصرف المتكرر للصرف الصحي لمستشفى حميات إدفو نتيجة إنسداد غرف التفتيش لتقادمها مما سيساهم في توفير الخدمة الصحية والطبية لحوالي نصف مليون مواطن ومواطنة .

ومن جانبه أوضح إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة أدفو بأن تدخل محافظ أسوان السريع ساهم في حل المشكلة بتركيب خط ألأنحدار وغرف و أحواض التجميع بتكلفة ٣,٥ مليون جنيه ضمن التطوير والصيانة الشاملة للمستشفى لتجهيزها لأستقبال الحالات المصابة بفيرس كورونا ، وأن مستشفى الحميات تضم ٢٦ سرير، بجانب ٧٢ سرير لمستشفي أدفو عام والجارى أنشاؤه بتكلفة تصل لأكثر من ٥٠٠ مليون جنيه لتخدم نصف مليون نسمة.

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وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة تضافر وتكاتف الجهود بين الجهات المعنية من أجل تنظيم حملات مكبرة لإزالة كافة حالات التعدى على جسور مجرى نهر النيل والترع والمصارف ، مشدداً على عدم التهاون والتعامل بكل حزم مع المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية لردع كل من تسول له نفسه بالتعدى على نهر النيل .

جاء ذلك أثناء الإجتماع التنسيقى لمحافظ أسوان مع مسئولى الجهات الأمنية ومديرية الرى بحضور أحمد شعبان نائب المحافظ ، واللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد ، واللواء معتز عبد الرحمن مساعد مدير أمن أسوان لمناقشة التجهيزات والإستعدادات المختلفة في هذا الشأن ، مع متابعة الجهود المبذولة لحماية مجرى نهر النيل وتطهيره من كافة أشكال التعدى .

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكثيف حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة ولاسيما الواقعة على مجرى نهر النيل والمجارى المائية ، وبناءاً على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أثناء إجتماع مجلس المحافظين الأخير .

وخلال الإجتماع كلف اللواء أشرف عطية بسرعة إعداد حصر شامل لمختلف التعديات والمخالفات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف مع تصنيفها وترتيبها طبقاً للحجم والأولوية ، بالإضافة إلى وضع خطة متكاملة وفقاً للدراسات الأمنية لتنفيذ قرارات الإزالة لجميع المخالفات والتعديات على مراحل وطبقاً لجدول زمنى محدد للإنتهاء من إزالة التعديات بمختلف المراكز والمدن على الوجه الأكمل .