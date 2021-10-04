تفاصيل تعرض سائق قطار أسوان لـ حادث رشق بالحجارة من مجهولين

روى خالد الليثي قائد قطار أسوان، تفاصيل تعرض سائق القطار إلى الرشق بالحجارة من قبل مجهولين، قائلا:" السائق الآن في المستشفى ويتلقى الرعاية الطبية، حيث أصيب في كتفه نتيجة ذلك الهجوم".



وأكمل “خالد الليثي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”،: مش فاهم ليه بنضرب القطارات بالطوب.. وهذا الحادث لا يحدث في الصعيد ولا أعلم سبب ذلك الهجوم".



واستطرد: "منذ أيام توفي أحد العاملين في هيئة السكك الحديدية بسبب إصابته في حادث تراشق مشابه لذلك الحادث..إحنا ليه بنعمل كدا الناس بتموت".



وتابع: "أناشد المواطنين بضرورة الحفاظ على القطارت والسكك الحديدة، مسترسلا: السائق رفض التوقف بعد إصابته، ماقام به السائق عمل بطولي يحترم".



وكشف سائق القطار عن حالته الصحية، قائلا:" مازلت متواجد داخل المستشفى والإشاعات ستحدد مدى الإصابة"، متابعا: رفضت التوقف بالرغم من حدوث نزيف ولكني قررت استكمال الطريق".





