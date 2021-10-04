لحظات مرعبة.. طائر يتسبب في اشتعال النيران بطائرة أمريكية.. فيديو

اشتعلت النيران في المحرك النفاث لشركة سبيريت إيرلاينز بعد اصطدامها بطائر كبير أثناء إقلاعها من مدينة أتلانتيك سيتي بولاية نيو جيرسي الأمريكية في طريقها إلى ولاية فلوريدا.

وحسب ما ذكرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، فإن الركاب صرخوا على متن الطائرة من الخوف عندما اشتعلت النيران في محرك بالطائرة بينما كان يندفع على المدرج.

وأُجبرت الطائرة المتجهة إلى فورت لودرديل على إقلاعها من أتلانتيك سيتي بعد أن بدا أن ضربة طائر أدت إلى إتلاف محرك اليد اليمنى مما تسبب في تسرب وقود قابل للاشتعال إلى مدرج المطار.

ولم يكن بإمكان المسافرين أن يشاهدوا إلا في حالة رعب حيث انطلقت ألسنة اللهب من مؤخرة المحرك أثناء انتظارهم لتعليمات الطاقم بشأن ما يجب القيام به بعد ذلك، حيث من الممكن سماع الجالسين بجوار النوافذ وهم يصرخون «نار!».

وظل طاقم الشركة هادئين حيث طلبوا من الركاب البقاء في مقاعدهم، مرددين: «ابق جالسًا! ابق جالسًا! ابق جالسًا!».

وفي هذه الأثناء صرخت امرأة في أحد أفراد الطاقم للخروج، ثم دعمها شخص آخر، حتي قفزوا جميعاً من مقاعدهم، ثم ظهر عدد قليل جدًا من الأشخاص الذين استمعوا لها، كما بدأ الباقين بتصوير اللحظات، فيما يظهر أشخاصًا يصلون إلى الصناديق العلوية لاستعادة أمتعتهم قبل النزول من الطائرة.

وأوضح مضيفو الرحلة أن طواقم إطفاء المطار كانت تتسابق إلى مكان الحادث ولكي يجلس الركاب.

قبل أن يتمكن الكثيرون من العودة إلى مقاعدهم، أصدر الكابتن أمرًا بالإخلاء ولكن لتجنب استخدام المخرج العلوي حيث كان المحرك مشتعلًا.

وبدأ الكابنت في تحزير الناس، مردداً: «إخلاء! إخلاء! إخلاء! اشتعلت النيران في المحرك الأيمن، لقد اصطدمنا بطائر عند الإقلاع، من فضلك تجنب محرك اليد اليمنى».

واضطر الركاب إلى إخلاء الطائرة عبر شرائح الطوارئ ، وقرر بعضهم أخذ أمتعتهم معهم على الرغم من إخطارهم بعدم القيام بذلك.



