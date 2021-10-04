بخطوات بسيطة.. كيفية تحميل ويندوز 11 مجانا على جهازك

تعتزم شركة Microsof مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات الإعلان رسميا عن نظام تشغيلها Windows 11 غدا الثلاثاء 5 أكتوبر، وذلك في حدث كبير بعد سنوات من الحديث عن إطلاق النظام الجديد والميزات الخاصة به.



وبحسب موقع BGR التقني فإنه بداية من غد ستبدأ مايكروسوفت في إطلاق ويندوز 11 تدريجيا للمستخدمين، ولكن حتى إطلاق النسخة الرسمية على أجهزة المستخدمين، يمكن لجميع أجهزة ويندوز الحصول على نسخة تجريبية مجانية وتحميلها على أجهزتهم.



الخطوة الأولى :



لابد من التأكد من أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك متوافق مع ترقية Windows 11 ويندوز 11 أو لا، حيث يعتبر هذا الأمر واحدا من العوائق التي تواجه المسخدمين عند تحميل الويندوز الجديد.



الخطوة الثانية :



بمجرد التأكد من أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك متوافق مع Windows 11 ، فإن الخطوة التالية هي التسجيل في برنامج Windows Insider ثم الترقية والمتاحة فقط للمسجلين فقط والمختارين من قبل الشركة في الوقت الحالي ، ولكن البرنامج مجاني تمامًا ويجب اتباع الخطوات الموجودة على موقع مايكروسوفت على الويب للتسجيل.



الخطوة الثالثة :



بعد الانضمام إلى برنامج Windows Insider ،

انتقل إلى الإعدادات في جهازك الذي يعمل بويندوز 10 ثم ادخل على التحديث والأمان ثم برنامج Windows Insider ثم انقر فوق الزر "البدء" واربط حساب مايكروسوفت الخاص بك.



الخطوة الرابعة :



ستتم مطالبتك بعد ذلك باختيار إعدادات Insider الخاصة بك ، وعند هذه النقطة يجب عليك تحديد Release Preview ثم قم بتأكيد الإعدادات الخاصة بك ، والموافقة على الشروط ، ثم إعادة تعيين جهاز الكمبيوتر الخاص بك. وعند العودة إلى إعدادات التحديث والأمان ، يجب أن ترى لافتة كبيرة حول الترقية إلى Windows 11 ، انقر فوق الزر "تنزيل وتثبيت".



الخطوة الخامسة :



بمجرد اكتمال الترقية ، يمكنك البقاء في الإصدار المستقر النهائي لنظام التشغيل Windows 11 بالرجوع إلى الإعدادات ثم الدخول على Windows Update والنقر فوق "إيقاف الحصول على إصدارات المعاينة" ، وسيؤدي هذا إلى منع مايكروسوفت من دفع الإصدارات القديمة من التحديثات المستقبلية إلى جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows 11.

